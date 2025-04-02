陣頭人力難找 學甲上白礁首次改變舉辦時間

「學甲上白礁」的開路先鋒蜈蚣陣。（資料照，記者楊金城攝）

2025/04/02 16:18

〔記者楊金城／台南報導〕國定民俗「學甲上白礁」往年慣例在農曆3月11日舉辦，因蜈蚣陣、八美圖、八仙棚等陣頭的人力難找，學甲慈濟宮召開信徒代表大會、擲筊請示保生大帝後，今年首次改在週六的4月5日舉辦謁祖遶境。

學甲慈濟宮奉祀800多年的保生二大帝神像，被譽為台灣開基祖廟，往年在保生大帝神誕日農曆3月15日前，依例在農曆3月11日舉辦上白礁，遶境至學甲將軍溪畔的頭前寮白礁亭，遙拜白礁慈濟祖宮和列祖列宗、請水火香儀式，象徵飲水思源，並4年1科擴大舉辦「學甲刈香」。

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但因為農曆3月11日常非假日，導致真人藝閣的仙童很難找到學童扮演，如要參加也須請假，家長困擾，以開路先鋒集和宮人力扛行的蜈蚣陣來說，如遇上3天的「學甲香」遶境更是仙童、扛工都缺。

慈濟宮指出，「上白礁」改為農曆3月11日的前一週週六舉辦，遶境人力較易安排，選在假日舉辦也比較熱鬧。

4月5日舉辦的學甲上白礁，有超過百家宮廟神轎參與，藝閣、文武陣頭近200組，武陣有錦繡角田龍舘宋江陣、中角謝謝姓獅團太祖先師金獅陣、錦湖吳保宮宋江陣，宮廟自組藝閣有羅姓角八仙棚、中草坔中隆宮紡車輪、東竹圍開基東鎮府八美圖、縣內角太安宮封神榜、下社角白礁宮哪吒鬧東海、後社角西龍宮七鶴等，其他特色陣頭有宅口興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、中洲慈福宮高蹺陣、學甲慈濟宮的採茶舞與漢聲軒北管，另有輦宮26座。

學甲慈濟宮「上白礁」將在4月5日舉辦謁祖遶境。（資料照，記者楊金城攝）

東竹圍開基東鎮府八美圖。（資料照，記者楊金城攝）

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