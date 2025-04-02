舊課桌椅獲新生！ 土庫國小「雙語交通」藝術造景有巧思

土庫國小將淘汰課桌椅重新打造成「雙語交通教育」造景，深獲學童喜愛。（記者李文德攝）

2025/04/02 16:48

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫國小將汰換下的低年級桌椅，結合雙語教育、交通安全規則，請木工師傅重新打造藝術造景放置於中廊。色彩繽紛且富含教育意義，深受小朋友喜愛。校方表示，可落實永續發展精神，未來還將以廢桌椅打造頒獎台，讓學生耳目一新。

走進校舍中廊，可看見一長排繽紛色彩的木工藝品，上面標示著「禁止右轉」、「注意信號燈」等交通安全標語，一排排長椅黑白相間，像是斑馬線般，令不少小朋友下課時間駐足，跟著標語上的文字念起交通規則。

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校長陳明誌表示，去年將低年級80組舊課桌椅汰換後，一直閒置在校內儲藏室。以往處理這些桌椅不是與周邊社區共享，就是送到斗六市石榴國中交由木工社團處理。為達成循環永續理念，將50組桌椅與社區分享後，其餘則留在校園留用，由有美術底子的學務主任黃于倫規劃籌備。

黃于倫指出，去年底發想便將學校發展「雙語教育」作為主軸，加上交通安全意識提升，兩者融合將大約16組就課桌椅藉由專業木工師10天工期打造而成。除了有雙語的交通安全標語讓學生學習外，底下更有置物櫃空間，萬一小朋友忘將物品帶來，家長可將東西暫置，讓學生自主領取。

黃于倫指出，此木工藝術品這學期才設置，就引起不少小朋友坐在這裡遊憩，更有教職員因看見舊課桌椅「華麗蛻變」，也向她詢問木工師傅名字，現尚有14組舊課桌椅，已完成設計將打造「飄書櫃」、「頒獎台」，讓課桌椅重獲新生。

土庫國小將淘汰課桌椅重新打造成「雙語交通教育」造景，深獲學童喜愛。（記者李文德攝）

土庫國小將淘汰課桌椅重新打造成「雙語交通教育」造景，深獲學童喜愛。（記者李文德攝）

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