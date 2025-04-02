基隆麥金路自來水破管修復又漏了 議員憂清明連假用水和交通

基隆市麥金路201號前自來水管剛修復，下午2點多路面隆起又漏水，持續停水搶修。（記者盧賢秀攝）

2025/04/02 16:34

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市麥金路地下1000釐米的自來水管線1日凌晨破管，台灣自來水公司連夜搶修，今天11點多復水後，下午2點又發現漏水，路面隆起，水公司再度開挖搶修，下午4點半到明天下午3點半停水，基隆市5個區4萬3千戶受影響，今天傍晚有許多民眾到臨時供水站提水煮飯。

市議員吳驊珈今天下午再度到現場勘查，要求自來水公司全面汰換老舊水管，水公司將再度開挖，影響清明連假民生用水和交通，吳驊珈建議民眾繞經壯觀里及麥金路3巷作為替代道路。

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麥金路201號城上城社區前道路，1日凌晨發生破管漏水，自來水公司在昨天上午9點開挖，連夜搶修，發現是水管接口處有脫落的情況，今天上午6點把破損處接好，並進行水泥灌漿回填，在上午11點就恢復供水，預定下午3點恢復交通。

不過復水後不久，現場工作人員還在清理路面時，下午2點多又發現路面隆起，水從接縫處湧出，水公司立即關閉了水閘門，再度停水。

水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，該處搶修工程上午11時左右已經修復，並開始送水，但下午2時多又出現滲水，目前正準備開挖路面，還無法確認是原漏水點漏水或是有新的漏水點，預計下午4點半到明天下午3點半停水搶修。

基隆市議員吳驊珈表示，供水管線老舊漏破，常造成停水及交通問題，呼籲基隆市政府應與水公司研議老舊供水管線能夠加速汰換。

目前停水及減壓供水的區域包括中正區、信義區、仁愛區、中山區和安樂區共4萬3多戶。（16:42更新）

今天傍晚民眾到臨時供水站提水煮飯。（陳世豐提供）

基隆市麥金路201號前自來水管剛修復，下午2點多路面隆起又漏水，持續停水搶修。（記者盧賢秀攝）

基隆市麥金路201號前自來水管剛修復，下午2點多路面隆起又漏水，持續停水搶修。（記者盧賢秀攝）

基隆市麥金路201號前自來水管剛修復，下午2點多路面隆起又漏水，持續停水搶修。（記者盧賢秀攝）

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