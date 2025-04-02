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    北市永康街試辦假日封街 商業處：社區參與打造共榮環境

    台北市長蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月起試辦週六、日徒步區。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月起試辦週六、日徒步區。（記者何玉華攝）

    2025/04/02 16:22

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安宣示將台北市從「車本位」的城市設計調整為「人本位」，將自5月的母親節假日開始試辦永康徒步區。台北市商業處表示，去年耶誕節就與在地永康里合作舉辦封街活動，將與在地鄰里合作規劃系列活動，透過社區參與的方式，營造豐富共榮的漫步空間。

    商業處表示，5月10日起每週六、日試辦「永康街人本城市假日漫步區」，為期一個月，以達落實真正以人為本的行人友善通行空間，給予在地居民、本市市民以及世界各地旅客安全、安心、自在的步行空間。

    商業處指出，呼應永康街人本城市假日漫步區政策，商業處與在地鄰里合作規劃系列活動，透過社區參與的方式，營造豐富共榮的漫步空間；試辦第一個週末恰逢母親節，也將與社區共同討論，規劃溫馨的親子活動，讓周邊社區居民以及遊客都能透過活動的參與，更深入地漫步在永康街，細品永康特有的氛圍。

    商業處說，去年耶誕節期間就與在地永康里合作舉辦耶誕街的封街活動，當時活動除了於道路中打造友善的行人空間外，也擺放了露天的咖啡座椅，讓往來的行人可以有歇憩之處，而在永康公園中的聖誕活動，也透過社區的參與，邀請了在地的班隊、學童一同表演、同樂，創造社區共榮、共好，本次漫步區試辦期間的活動，也將持續以此為核心，規劃辦理。

    商業處補充，為期一個月的漫步區試辦規劃，希望透過不同活動的舉辦，透過社區參與的方式，讓更多的在地居民、市民朋友、國際友人能夠走入永康；後續將協調市府相關局處，規劃不同主題活動，打造友善行人環境的同時，也創造社區共榮的良好典範。

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