生育率持續低迷 全教總提議增加育嬰留停津貼

全教總今召開記者會，呼籲政府增加育嬰留停津貼。（全教總提供）

2025/04/02 16:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣生育率持續低迷，全國教師工會總聯合會今召開記者會，呼籲政府應提高育嬰留職津貼的薪資補助，從現行的「6+2」個月再加N個月，而請領時間則從勞動部研擬的7個月，再進一步延長。

全教總理事長侯俊良指出，有育嬰需求的年輕父母，多數工作年資偏低，連帶影響薪資所得。以去年保險「給付總金額」與「給付件數」概略計算，就業保險申請者平均請領金額約為2.2萬元，公教人員保險平均請領金額約1.7萬元。皆比最低工資低，根本難以保障基本生活需求，更難以安心育兒。

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侯俊良認為，勞工以「月投保薪資」為基準，但投保薪資與實際薪資不見得完全相符，例如工時不固定的非典型勞工，或常見的雇主違法高薪低報，都可能造成投保薪資偏低而影響津貼請領金額。公教人員薪資結構含「本俸」及「加給」2大部分，育嬰留職津貼則僅以「本俸」為請領基準，導致津貼雖為薪資8成，實際僅為原領薪資之4成。

侯俊良談到，綜觀各國，育嬰假制度被視為提高生育率的重要政策工具，而當父母能夠在育兒期間有穩定經濟來源，更有助於提高生育意願。德國可領取14個月的基本父母津貼；日本育嬰假可請滿1年，在前6個月可領薪資67%，超過6個月亦可領取50%；韓國近期也對育嬰假制度進行改革，父母雙方合計可申請3年，前3個月為薪資8成，接下來微幅遞減，但可領滿18個月。

而國際勞工組織指出，育嬰假申請率的高低，與該段期間能獲得的給付具有正相關；依據我國勞動部統計資料，申請育嬰假以「6個月」者占最多，顯與津貼請領期間有關。因此，光有育嬰假還不夠，要達到鼓勵生育的政策目的，在給付金額和請領時間，都必須更具誘因。

立委陳昭姿指出，非常支持增加可領津貼的月數與金額，加強補助彈性，照顧真正有需求的家庭。立委王育敏也認為，津貼延長跟再加碼，應被重視與納入研議。立委廖偉翔則提到，後續將盡速提出就業保險法等修正草案，提供更多支持。

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