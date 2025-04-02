慶祝社工日 嘉市發社工1000元「幸福金」

慶祝台灣社工日，嘉義市推出靜態展覽、發放幸福金及提供店家優惠等，讓社工紓壓、享受幸福時刻。（嘉義市政府提供）

2025/04/02 16:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天是台灣社工日，嘉義市為讓平時辛勞的社工旅遊、享用美食、按摩或參加藝文活動紓壓，去年發放800元額度的「幸福券」，今年提升為發放1000元「幸福金」，嘉義市社工可在全國各地消費，提供收據、照片等資料，就能向嘉義市社工作師公會申請領取，約320名社工受惠。

嘉義市長黃敏惠今天頒發「幸福金」祝社工「社工日快樂」，由嘉義市社會工作師公會代表接受。

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黃敏惠說，慶祝社工日，除市府一樓舉辦靜態展覽，讓民眾了解社工不同於志工，需要經過專業訓練、考取證照，還要面對多元且複雜的社會議題，是社會中很重要的專業角色之外，為表達對社工的感謝與尊重，在市議會支持下，發放嘉義市社工每人1000元「幸福金」。

黃敏惠說，市府還結合40家店家、賣場、診所、書房，提供餐飲9折、用餐免10%服務費、看診掛號費減免50元、免費剪髮等優惠，不限嘉義市的社工，全國社工人員只需出示相關證件，就能享受專屬優惠，優惠期間即日起半個月至半年不等，希望社工忙碌之餘，可以享用美食、旅遊、參加藝文活動，享受自己的幸福時刻。

市府社會處表示，今年社工日活動以「社會安定的重要推手─社會工作員（師）」為主題，規劃有靜態策展、播放宣導影片，讓市民更認識社工人員的日常工作。市府與社工師公會推出1000元「幸福金」，即日起到6月30日在全國各地體驗5大項目，可憑收據領取。

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