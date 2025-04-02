20多人南投豐丘國小到逾千人台中永隆國小過兒童節 穿布農服飾秀歌舞

南投縣信義鄉豐丘國小學童，今天受邀到大里永隆國小歡度兒童節，並帶來精彩的布農族歌舞。（記者陳建志攝）

2025/04/02 16:38

〔記者陳建志／台中報導〕兒童節即將到來，台中大里區永隆國小今天舉辦兒童節慶祝活動，除頒獎表揚模範、健康兒童，還舉辦跳蚤市場，最特別的是家長會提撥經費，邀請南投信義鄉豐丘國小全校小朋友到校歡度兒童節，小朋友穿著布農族傳統服飾，帶來精彩的原民歌舞，讓兩校的小朋友都說是很特別的體驗和交流。

永隆國小校長張永志表示，今年的兒童節主軸是Superpower超能力的養成，希望小朋友們，透過小超人計畫21天的努力，不斷「挑戰自我、超越自我！」進而養成好習慣，並從努力的過程中，享受堅持過後的成就感，此外並在家長會安排下，邀請南投信義鄉豐丘國小的全校師生一起過兒童節。

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永隆國小家長會長朱敏慧表示，幾年前到南投出遊，有機會了解豐丘國小小朋友的狀況，之後每年都會自掏腰包與募集社會資源送愛到豐丘國小，有感於偏鄉小朋友較少有機會與都會區學生交流，決定由家長會提撥經費，租大型遊覽車，今天一早至豐丘國小載送全校師生到永隆國小歡度兒童節。

今天共有19位學生到永隆，因全校才20多名學生，看到永隆國小有1千多名小朋友都驚呼「人好多」，每個人穿上布農族的傳統服飾，上台表演精心排練的舞蹈和歌曲，還和現場師生進行唱跳互動，讓現場瀰漫濃濃的原民風，永隆國小家長會除中午準備麥當勞餐，也準備紅包讓小朋友逛跳蚤市場選購，還致贈由小朋友事先募集的繪本和各式玩具讓他們滿載而歸。

豐丘國小六年級的全家澔表示，這是第一次到都市學校交流，一進禮堂看到那麼多的學生「真的嚇到」，為了今天現場演出已經練了1個多月，很高興兒童節有這樣的交流機會。

永隆國小六年級的楊沛潔則說，看到他們現場表演原住民的舞蹈和歌曲真的很新奇，很高興學校的安排，讓大家在兒童節能和原住民學校進行交流，希望有機會也能到豐丘國小參訪，現場看看他們求學和居住的環境。

南投縣信義鄉豐丘國小學童，今天受邀到大里永隆國小歡度兒童節，並帶來精彩的布農族歌舞。（記者陳建志攝）

南投縣信義鄉豐丘國小學童，今天受邀到大里永隆國小歡度兒童節，現場進行唱跳互動。（記者陳建志攝）

大里永隆國小邀請豐丘國小全校學生到校交流，並事先募集繪本和玩具讓他們帶回學校。（記者陳建志攝）

大里永隆國小今天舉行兒童節慶祝活動，現場表揚模範兒童。（記者陳建志攝）

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