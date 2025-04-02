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    網瘋傳「台積電徵線上操作員」 一票人傻眼吐槽：送去柬埔寨？

    日前有網友分享，在深受年輕族群喜愛的Threads看到「台積電招募半導體線上操作員」等多項職缺的徵才廣告。是示意圖。（資料照）

    日前有網友分享，在深受年輕族群喜愛的Threads看到「台積電招募半導體線上操作員」等多項職缺的徵才廣告。是示意圖。（資料照）

    2025/04/02 17:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，詐騙手法日新月異，眾多社群媒體充斥著許多不肖人士散布的「假徵才真詐騙」訊息，意圖誘騙民眾上當。日前有網友分享，在深受年輕族群喜愛的Threads看到「台積電招募半導體線上操作員」等多項職缺的徵才廣告，消息一出，引發熱烈討論，眾人一面倒質疑是「詐騙新招」。

    有網友近日在PTT以「半導體線上操作員是X小」發文，同時附上一張他滑Threads時看到一名用戶PO出「台積電招募人才」的徵才廣告文。從畫面顯示，廣告圖上的應徵職位包括線上操作員、安管人員和半導體線上操作員等職缺，同時要求職人員得留言和私訊PO出徵才廣告的用戶IG，還註明「誠徵人才，詐騙勿鬧」詞語。

    不僅如此，該用戶回答其他留言詢問徵才資訊的網友時，還提到自己是「助理工程師」，並解釋這種科技兼職的工作內容「很簡單」，像是整理電子材料等。原PO指出，他看到一票人去Threads留言詢問，感到非常好奇與懷疑，「線上操作員，是不用出門那種嗎？還是產線上的操作員，看很多人留言，有掛嗎？」。

    對此，大批網友一面倒推測這是「詐騙手法」，呼籲提高警覺，「抓豬仔吧」、「先到柬埔寨轉機」、「大企業給你用IG徵才？」、「送你去緬甸線上操作？」、「台積HR怎可能是一副89樣」、「台積電的求職方式只有官網而已」、「求職詐騙啊，不要在社群軟體找工作」、「台積電記得沒有約聘吧，上官網看徵才不就好？」。

    另有網友去翻看PO出徵才廣告的Threads用戶過往貼文，發現他曾轉發有光電研發中心「友達光電」的招募貼文，同樣是招募線上半導體操作員、AI晶片線上操作員等職位。更有網友留言質問這名Threads用戶，表示自己跑去詢問了台積電的HR，對方回應公司員工目前並沒有該名用戶，但對方只回應，「謝謝喔，你問哪裡的HR呢？」。

    事實上，先前LINE也流傳著「急徵30位線上操作員」的徵才資訊，內容要求年齡22歲以上，可在家工作，薪水一單一結600至6000元，但事後被查證為騙取民眾銀行帳號資料或金錢的詐騙訊息。此外，多家人力銀行也曾提醒，在社群瀏覽到職缺，請務必確認公司是否有合法營業登記，若企圖讓求職者加Line或其他通訊軟體，高機率為詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    PO出這張「台積電招募人才」廣告圖文的Threads用戶，在回答其他留言詢問徵才資訊的網友時，聲稱這種科技兼職的工作內容「很簡單」，像是整理電子材料等。（圖擷取自Threads）

    PO出這張「台積電招募人才」廣告圖文的Threads用戶，在回答其他留言詢問徵才資訊的網友時，聲稱這種科技兼職的工作內容「很簡單」，像是整理電子材料等。（圖擷取自Threads）

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