竹市兒童遊藝節開箱 絹印手作摺紙及氣墊遊具邀親子體驗

新竹市兒童遊藝節明起登場，今天已有學童來體驗絹印摺紙及人體彩繪和氣墊遊具。（記者洪美秀攝）

2025/04/02 15:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」3日到6日在新竹公園舉行，市府今天也開箱各項遊具，包括絹印及人體彩繪及兒童劇表演和音樂創作等，代理市長邱臣遠邀親子來體驗及看表演，歡渡4天清明兒童連假。

今年以「飛翔樂園」為主題，並規劃雙舞台、雙劇場，有兒童劇、音樂及雜耍特技，還有「風城作曲家」沉浸親子劇場、超大型氣墊遊具和親子電影院、藝術創作活動等，邀親子來新竹公園兒童遊藝節，開心度過兒童節連假。

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市府今天也邀請東園國小及竹蓮國小共13班學童來新竹公園搶先開箱體驗，包括大型氣墊遊具「奇幻冒險島」、沉浸親子劇場「風城作曲家」的音樂創作體驗、還有絹印摺紙等藝術體驗「悠遊創作間」及科技互動「科技實驗室」等各種體驗，而孔廟廣場周邊也有各種卡通人物的打卡拍照裝置，邀親子來拍照體驗。

文化局說明，今年兒童遊藝節明起登場，共有16場大舞台演出、36場表演藝術及說故事、5種藝術體驗、2種科技互動，還有體感沉浸式劇場，新竹公園周邊也有闖關遊戲，活動期間完成闖關遊戲，就有機會獲限量扭蛋一次，可兌換兒藝節限定好禮，每日數量有限，送完為止。可電洽：03-531-9756或洽1999為民服務專線。

新竹市兒童遊藝節明起登場，今天已有學童來體驗絹印摺紙及人體彩繪和氣墊遊具。（記者洪美秀攝）

新竹市兒童遊藝節明起登場，今天已有學童來體驗絹印摺紙及人體彩繪和氣墊遊具，以及可供拍照打卡的卡通裝置藝術。（記者洪美秀攝）

新竹市兒童遊藝節明起登場，今天已有學童來體驗絹印摺紙及人體彩繪和氣墊遊具。（記者洪美秀攝）

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