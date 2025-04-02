新北客家桐花祭小旅行開放報名 文化、美景、音樂一次滿足

圖為石碇的油桐花散落宛如白雪。（記者羅國嘉攝）

2025/04/02 16:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025年新北市客家桐花祭將於4月至5月登場，新北市客家事務局攜手土城、三芝、鶯歌、瑞芳、石碇及新店等六大賞桐區，規劃49梯次桐花小旅行，帶領民眾走入山林間，沉浸在雪白桐花紛飛的詩意氛圍中。活動將於4月10日中午12時開放報名，額滿為止，邀請全國民眾共襄盛舉，體驗春日限定的客家文化饗宴。

客家事務局長劉冠吟表示，今年活動以「青春桐樂會」為主軸，結合「青春、音樂、永續」三大元素，期盼參與者能在桐花樹下自在歌唱、舞動青春，感受客家文化的獨特魅力。此次活動也邀請身兼模特兒、演員及歌手的王品澔擔任代言人。

請繼續往下閱讀...

劉冠吟指出，此次桐花小旅行自4月19日至5月10日舉辦，共有6條路線49梯次，首場活動「桐遊土城愛玩客」將於4月19日至20日登場，帶領遊客沿著清溪步道拾級而上，前往桐花公園，體驗趣味十足的桐花彩繪活動；27日在三芝、瑞芳、鶯歌區分別辦理「三芝桐樂會」、「2025桐在瑞芳，花現音樂」、「桐遊鶯歌樂陶陶」食農之旅；5月4日新店區舉辦「花見新店‧輕軌賞桐趣」；5月10日石碇區則辦理「風露嘴五月雪石碇賞桐趣」。

劉冠吟說，活動費用依路線不同，費用介於100元至300元之間，相關資訊與報名方式可至新北市客家桐花祭官網查詢。另外，為讓更多人參與這場春日盛會，活動期間同步推出「回眸一笑百花一生」短影音徵件比賽。即日起至4月30日止，只要在桐花樹下拍攝回眸畫面，即可報名參賽。活動將選出五名特獎得主，各獲得2000元獎金，另有50名普獎可獲得200元禮券。此外，報名者還有機會抽中Jomodel洗沐組及王品澔親筆簽名照，讓參與者在賞花之餘，也能留下專屬於自己的「桐花瞬間」。

圖為新店區的油桐花綻放。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法