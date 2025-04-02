清明不只祭祖 嘉義鹿草推免費家譜製作教學

鹿草鄉長嚴珮瑜（左）與江林素梅（右）合作推廣免費家譜製作。（記者林宜樟攝）

2025/04/02 15:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕清明節將至，嘉義縣鹿草鄉公所與耶穌基督後期聖徒教會太保分會合作，將在清明節（4月4日）上午7點30分至下午5點在鹿草鄉公園化第一公墓推廣免費線上家譜製作，希望能讓民眾祭拜祖先時，也能透過製作家譜，瞭解家族故事，傳承家族記憶。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，「家家有譜」活動由教會發起，透過免費線上家譜軟體FamilySearch系統，民眾可以上傳家族人物、故事、相片及聲音，記載從祖先到後代的家族脈絡，感謝「江媽」江林素梅在鹿草鄉推動家譜製作，讓民眾的家族故事能夠被記載。

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長期在鹿草推動製作家譜的江林素梅說，民眾清明祭拜祖先，但許多後代可能不知家族史，為推廣祭祖追憶及家族傳統文化價值，因此在公墓區免費推廣教學，邀請民眾共同參與學習製作。

江林素梅說，早期家譜多以紙本製作，但紙本易毀損，也需專業編輯，透過FamilySearch系統製作家譜，操作簡單易懂，可長期在網路保存，還能製作家譜樹或家譜圖，相關資料可進行列印，也能透過網路無遠弗屆的特性，讓各地的家族成員都能瞭解；經長期推廣，已教導許多民眾完成家譜，讓後代得知家族故事，感念祖先。

鹿草鄉長嚴珮瑜（右）瞭解線上家譜製作的過程。（記者林宜樟攝）

4月4日清明節在鹿草鄉公園化第一公墓「家家有譜」免費家譜教學。（江林素梅提供）

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