太魯閣號事故4週年 家屬重回舊地「未進隧道就哭了」

交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再度搭上台鐵408號車次，今天上午由台北出發前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

2025/04/02 15:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（2日）適逢台鐵太魯閣號408車次事故四週年，交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再度搭上台鐵408號車次，今天上午由台北出發前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光，提醒台灣社會這段需要被謹記的傷痛，透過燈光裝置，追悼罹難者，並傳遞對公共安全的重視。

紀念燈光由一隱照明設計有限公司操刀，透過光影變化，象徵事故發生的時刻，也傳達永恆的思念與對未來安全的期許。太魯閣的眼淚家屬代表表示，這些燈光不僅代表我們對家人的愛和承諾，也替當時無法離開隧道的他們點亮了前方的道路。

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「紀念之光」設計理念以時間與空間的交錯傳遞情感，和仁隧道以9組琥珀光與28組白光象徵事故發生的9點28分，提醒世人勿忘這場憾事；清水隧道透過連綿不斷的白光，象徵時光靜止，思念恆存；崇德隧道則以光線倒轉呈現「9點28分」，表達時光若能回轉，願事故不曾發生的心願。

太魯閣的眼淚家屬表示，距離事故發生已經四年，那些畫面仍然歷歷在目，時間一度凍結在四年前的9點28分。這四年來，家屬在哀痛中努力前行，推動台鐵組織改革、成立外部監督小組，並保留事故車廂作為未來的安全教育展示，讓這起事故成為公共安全提升的轉捩點。

家屬表示，不希望這樣的悲劇再度發生，並強調與政府單位、台鐵公司爭取了不同以往的紀念方式，讓燈光設計成為對家人的愛與承諾，成為一種提醒，讓所有人都能記住安全的重要性。

在今天隧道燈光正式啟用前，太魯閣事故的家屬已經前往隧道測試許多趟，但沒想到今天搭乘，在還沒進入隧道就開始哭。

家屬們表示，隧道燈光的意涵不僅呈現對逝去的親人永恆的愛與思念，也是想藉由這樣溫和的方式告訴大眾安全的重要性，更是要提醒台鐵安全要一直銘記在心，不要讓遺憾再發生。

「紀念之光」將於每年4月2日開啟約一週的時間，以光作為提醒，喚起人們對交通安全的關注，並希望所有旅人都能平安回家。交通部與台鐵公司表示，未來將持續優化安全管理機制，確保旅客行車安全。

交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再度搭上台鐵408號車次，今天上午由台北出發前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再度搭上台鐵408號車次，今天上午由台北出發前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再度搭上台鐵408號車次，今天上午由台北出發前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

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