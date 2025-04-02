中市和平達觀竹林納骨牆啟用 雙崎、梨山規劃興建

台中市和平區達觀里竹林部落的納骨牆完工啟用。（記者歐素美攝）

2025/04/02 15:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區達觀里竹林納骨牆今天啟用，市長盧秀燕親自出席，強調殯葬非常重要，為了讓先人可以落葉歸根，她上任後市府6年來共斥資10多億元，增加25萬個櫃位，在原鄉和平區並依部落需求，規劃4處納骨牆，繼雪山坑、竹林納骨牆先後完工，雙崎部落及梨山里納骨牆也在規劃興建中，因清明節到來，盧秀燕並提醒民眾掃墓一定要小心火燭，因星星之火可以燎原，美國及韓國大火是前車之鑑，呼籲大家用火一定要小心。

盧秀燕表示，和平區達觀里竹林納骨牆3年前開工，她親自來，今天完工，她也親自到場。因為殯葬非常的重要，6年前她上任市長時，當時台中市殯葬設施比較缺乏，很多市民反映先人過世之後無處容身，無法落葉歸根，必須到外縣市去，有的因公家的已經不夠了，只好尋求私人的殯葬協助。

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盧秀燕指出，6年來，市府共斥資10多億元增加了25萬個櫃位，可使用10幾到20年，原鄉因原住民保留地法規更多更嚴格，致許多先民必須離開原鄉，下山去安葬。和平區公所依部落需求，共規劃4個納骨牆，目前雪山坑及竹林納骨牆已先後完成，接下來雙崎及梨山也要做，另古秀英議員反映環山部落也要做，原鄉納骨以滿足30年殯葬需求為規劃，市府會配合區公所等再湊齊經費，繼續規劃及開工。

另清明節即將到來，盧秀燕說，今年美國洛杉磯及韓國陸續發生世界級大火，韓國已燒掉2個台北市大的區域，清明時節用火不小心的話，恐造成嚴重火災，星星之火可以燎原，可以把城市及國家催毀掉，因此拜託所有市民家人或外縣市回來台中掃墓的好朋友，一定要小心用火，最好集中金紙代燒，若自己燒金紙一定要滅熄才能離開，也最好不要抽煙及放鞭炮。

竹林公墓納骨牆斥資2800萬元興建，市府動支第二預備金補助700萬元，和平區公所自籌2100萬元。目前第一期已建置864個骨灰（骸）櫃，第二期工程可再建置234個，總計可提供1098個骨灰（骸）櫃，園區內並規劃有停車區、納骨區及樹葬區，同時設有祭儀平台供族人祭祀追思，提供部落居民更優質的殯葬環境。

台中市和平區竹林公墓也設有樹葬區。（記者歐素美攝）

台中市和平原鄉竹林部落納骨牆啟用，市長盧秀燕出席剪綵。（記者歐素美攝）

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