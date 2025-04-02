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    桃園市4/13宋干節慶典改祈福儀式 悼念泰、緬震災罹難者

    市長張善政2日主持市政會議表示，後續將持續關心泰、緬災區狀況，及桃園市泰、緬新住民及學生心理及家鄉親友狀況，並給予必要協助。（記者鄭淑婷攝）

    市長張善政2日主持市政會議表示，後續將持續關心泰、緬災區狀況，及桃園市泰、緬新住民及學生心理及家鄉親友狀況，並給予必要協助。（記者鄭淑婷攝）

    2025/04/02 15:02

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市泰國籍新住民以及移工人數多，桃市府原定於4月13日在府前廣場舉辦「泰國宋干節慶典活動」，為表達對泰、緬震災罹難者的追思與對災區居民的關懷，將調整活動形式改以高僧誦經及浴佛祈福儀式舉辦。

    桃市府婦幼局表示，今年宋干節（潑水節）活動主軸將誠摯祈願罹難者安息，並為受災地區人民祈求平安，此外，當天參加活動的人員會以手配花環儀式，透過虔誠地祝福，傳遞對罹難者的思念與祝禱。

    婦幼局表示，截至今年2月，桃園市約有3285位泰國籍及緬甸籍新住民，地震災害發生後，新住民聯合服務中心透過新住民社團、資源網絡，關心市內泰、緬新住民的家鄉親友狀況，並與泰國貿易經濟辦事處保持密切聯繫，以確保市內新住民獲得必要的協助與支持；此外，市府衛生局關注於市內泰、緬新住民心理支持部分，透過熟悉緬甸文、泰文專業人員傳達因焦慮家鄉受災親人有需要者，可提供心理諮商關懷服務。

    市長張善政今（2）日主持市政會議也提到，泰、緬救災狀況仍然非常嚴峻，桃園特搜隊在第一時間接獲消防署指示，立即做好準備，雖然最終中央通知解除待命，仍希望儘可能表達對受災地區的關懷，桃園有許多泰、緬的新住民、移工及留學生，目前市府已確認有2位緬甸僑生家人受災，以及11位緬甸僑生家人無法取得聯繫，市府後續會持續關心，並給予必要協助。

    他表示，震災後市府收到許多民眾想要發揮愛心，捐助各項物資到災區的聲音，因為國際捐助必須透過中央，市府除了向中央詢問勸募帳號的開設情況，也與「中華民國緬甸歸僑協會」理事長聯繫，目前協會正在與衛福部申請勸募，市府將協助向中央了解進度，儘速跟中央協調，建立1個正式的官方管道，以表達桃園對這次地震災區的關懷。

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