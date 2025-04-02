暢玩新北兒童月親子館 抽日本來回機票

淡水新興公托中心外牆 打籃球造型的「熊果」相當吸睛可愛。（新北社會局提供）

2025/04/02 14:34

〔記者陳奕劭／新北報導〕 「2025新北兒童月－熊果運動城」將於4月4日至5月10日登場，新北愛小孩行動計劃大使「熊果」化身巨型氣球，現身新北市府與14處親子館，15隻熊果搭配運動主題，讓新北成為就成為超萌運動城。市長侯友宜宣布，尋找熊果將搭配闖關抽獎，有機會抽日本雙人來回機票、大阪環球影城快速通關券、寶可夢集換式卡牌等禮物。

侯友宜表示，新北市有126家公共托育中心，其中設置63處親子館與12處公共親子中心，兒童節要讓兒童開開心心的玩，希望透過「新北兒童月」，邀請大家到親子館參與活動，陪伴孩子成長，共享親子時光。

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侯友宜說，雖然兒童無法參加今年最重要的世壯運，但透過兒童月「熊果運動城」活動，15隻熊果將化身3公尺氣球裝置現身，結合多種運動風格，迎接世壯運，鼓勵父母帶孩子運動。

市府社會局長李美珍表示，民眾可加入「2025新北市兒童月」官方LINE，前往有大型熊果氣球的新北市府與14處親子館掃描場域QR Code，完成集點可參加線上抽獎；5月10日至新北市民廣場參加兒童安全嘉年華，現場加碼抽日本雙人來回機票、大阪環球影城快速通關券、Switch主機及寶遊戲等禮物。詳情請至臉書粉絲專頁「新北社會局」或新北育兒資訊網查詢。

騎著單車的「熊果」裝置，位於三峽北大公托中心。（新北社會局提供）

市長侯友宜表示，兒童節要讓兒童開開心心的玩，邀請大家到親子館參與活動，陪伴孩子成長，共享親子時光。 （新北社會局提供）

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