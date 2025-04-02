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    追隨「粉紅超跑」信眾人數再破紀錄 進香疑問義工組織給建議

    追隨「粉紅超跑」信眾持續增長，進香疑問義工組織給建議。圖為今年報名畫面。（民眾提供）

    追隨「粉紅超跑」信眾持續增長，進香疑問義工組織給建議。圖為今年報名畫面。（民眾提供）

    2025/04/02 14:33

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被稱為「粉紅超跑」的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆，徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，目前已經超過20萬人報名，再度打破隨香信眾新紀錄。由於不少信眾將首度羧隨白沙屯媽祖婆進香，自發性義工組織白沙屯媽祖網路電視台也收到進香疑問，台長駱調彬也依據經驗給出建議。

    駱調彬說，不少民眾問到關於如何請進香旗。他提到，自他年幼時白沙屯當地人家中若請有進香旗，即表示領有白沙屯媽祖婆兵將，領有兵將代表媽祖婆前往北港進香就必須參加，除非遇到家中守喪等特殊狀況。

    駱調彬也提到，由於如今網路社群發達，不少不正確消息四處流傳，以其家族為例，加上其本人自1980年就開始參加進香，從來不會擲筊問媽祖或「煩」媽祖婆是否可以進香。

    駱調彬強調，若身體狀況允許，且有時間，領有進香旗可陪同媽祖婆走上一段路。

    至於請進香旗是否該稟告媽祖？駱調彬則說，此為大事，若決定要追隨媽祖婆請虔誠在媽祖婆案前稟告姓名、住址後，之後再擲筊詢問媽祖是否可請領進香旗回家供奉。

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