台人赴緬捐助孤兒院遇地震受困3天罹難 徐佳青：若在台灣1小時就救出

僑委會委員長徐佳青（左三）今（2）日偕同緬甸臺商總會會長楊友全（右三）、緬甸臺商代表王明祥董事長（左一）、世界臺商會聯合總會林凱民副總會長（左二）及兩位僑生代表（右一、二），在僑委會舉行「有僑無礙，送愛緬甸」記者會，說明震災狀況及僑委會因應作業情形。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/02 15:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕緬甸3月28日發生強震，一名國人於緬甸第二大城瓦城罹難。緬甸台商總會會長楊友全與僑委會委員長徐佳青今（2）透露，該名罹難國人其實是赴瓦城捐助當地幼兒園，受困飯店殘骸下3天才逐漸失去生命跡象。徐佳青感嘆，此狀況若發生在台灣，「一個小時就可以完成救援」。

楊友全今日於僑委會「有僑無礙 送愛緬甸」記者會會後受訪表示，於瓦城罹難的婦女起初是與丈夫林男一同至當地進行捐助活動，兩人於捐助活動期間居住在當地一間和尚廟，活動結束後投宿長城飯店（Great Wall）。

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楊友全透露，長城飯店倒塌後的第一時間，林男成功逃出，林妻受困於倒塌的飯店內，在受困的前3天皆有生命跡象，並以對講機對外聯繫，直到第4天才失去訊息，昨晚遺體已經被從飯店殘骸下運出，正在準備後續事宜。

楊友全表示，緬甸地震發生當下，台商總會理事正好剛離開瓦城，隨即折返回瓦城關切災情。

僑委會委員長徐佳青表示，林姓夫婦是一貫道信徒，與其他5人一同赴瓦城孤兒院捐助，為了多了解情況而在瓦城多留宿一晚；林妻受困飯店後，處在沒水沒電且氣溫最高41度的情況下，本身又患有慢性病，從第3天起生命跡象便開始減弱。

徐佳青感嘆，他們一直都知道受困人員的位置，卻苦無救難工具，「這個狀況如果發生在台灣，一個小時就可以完成救援」。楊友全說，緬甸碰上百年難得一見的大地震，缺乏救災經驗與工具，甚至都是徒手挖掘救災。

針對台商救災進度，楊友全表示，台商在3月28日便著手統籌處理原料，於3月31日湊足原料，立刻生產災區需要的屍袋，今日已經生產500個，馬上裝車送去災區。

至於是否即便官方管道無法深入緬甸救災，當地人在接受台商援助時，還是會知道台商會代表台灣人？楊友全表達肯定，他說，緬甸對台商相當友善，他們取之於社會、用之於社會，即使台商會的急難救助金不夠用，也願意自掏腰包先行補足。

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