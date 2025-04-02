有平交道、紅綠燈 台南首座「交通公園」大亮相

文賢交通公園模擬鐵路平交道環境，大小朋友互動樂趣。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/02 14:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南首座交通主題「光賢交通公園」，今（2）日大亮相。全區有平交道、紅綠燈、仿119大樓瞭望台，在大樹綠意下，透過情境式設計有趣的互動環境，宛如「迷你版交通王國」，讓大小朋友輕鬆學習中掌握正確的用路觀念，交通安全的意識深入各個年齡層。

交通公園投入1000萬餘元打造，設有車道、人行道、行人專用號誌及行人穿越道線，並參考圓環設計，營造擬真的交通環境，讓大、小朋友在遊玩中學習正確的交通規則，並強調「行人優先」理念，推廣「路口慢看停、行人優先行」的觀念。

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公園內還提供模擬道路體驗，打造親子共學空間，培養尊重用路平權的意識，並提升防禦駕駛自我保護能力。

市長黃偉哲今天前往視察表示，光賢交通公園是南市第一座交通特色公園，也是一個寓教於樂的場所，設置很多縮小版的交通設施，吸引許多家長帶著小孩子來此遊玩，讓交通教育潛移默化到小朋友的心中，市府後續將再選擇適合的地點建置交通公園。未來也將持續鼓勵各級學校善用公園的教育資源，透過體驗式學習提升交通安全意識，打造友善交通奠定基礎。

交通局長王銘德表示，「光賢交通公園」位於中西區中華西路2段550巷與文祥街交岔口，以等比例縮小的道路環境設計，結合交通標線、標誌及號誌等設施，並融入遊憩空間，打造兼具教育與娛樂功能的特色園區。

此外，為進一步優化公園遊憩功能，中西區公所也配合在交通公園增設大型遊具，讓孩童在學習交通安全的同時，也能享受遊樂設施的樂趣。

交通局表示，光賢交通公園的設備在使用上的安全性都已經過考量，並經過逐步調整檢驗後才開放使用，期望來訪民眾珍惜愛護。

台南首座「文賢交通公園」情境式道路設計，小朋友在師長帶領下學習正確用路觀念。（記者洪瑞琴攝）

台南首座「文賢交通公園」大亮相，市長黃偉哲與戶外教學的小朋友合影。（記者洪瑞琴攝）

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