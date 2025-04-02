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    台南官田葫蘆埤童趣派對 體驗古早味童年、童趣闖關活動

    台南官田葫蘆埤公園以「童趣派對」為主題，5、6日推出推出「童趣小市集」、「派對同樂會」等活動。（南市觀旅局提供）

    台南官田葫蘆埤公園以「童趣派對」為主題，5、6日推出推出「童趣小市集」、「派對同樂會」等活動。（南市觀旅局提供）

    2025/04/02 13:49

    〔記者楊金城／台南報導〕明天就是兒童節清明連假，台南官田葫蘆埤公園以「童趣派對」為主題，推出「童趣小市集」、「派對同樂會」、「童趣大進擊」、「葫派小確幸」，並設置兩處裝置背板，以及園區的石造大象溜滑梯，讓親子同遊放電。

    台南市觀光旅遊局局長林國華表示，在這個專屬兒童的日子，藉活動讓孩子們玩得開心又同時能自然地在玩樂中學習與成長，歡迎大家來胡蘆埤體驗生態，欣賞湖畔美景，感受大自然。

    胡蘆埤在4月5日、6日安排街頭藝人的童趣說故事、歡樂小舞台及古早童玩體驗，完成童趣大進擊的闖關遊戲還有小禮物。活動期間至錢來也商店單筆消費200元以上送金葫蘆1個（數量有限，送完為止）及山中央小舖當天帶小朋友用餐送炸物拼盤1份、套餐類及火鍋類買8套送1套、伴手禮9折優惠。

    在佳里蕭壠文化園區也從明天起舉辦14倉兒童藝術節（4/3-4/6），推出兒童劇場、國際動漫電影展、市集等活動，歡迎大手攜小手來共遊同樂，留下兒童連假專屬的美好回憶。

    佳里蕭壠文化園區從明天起舉辦14倉兒童藝術節系活動活動。（記者楊金城攝）

    佳里蕭壠文化園區從明天起舉辦14倉兒童藝術節系活動活動。（記者楊金城攝）

    台南官田葫蘆埤公園以「童趣派對」為主題，5、6日推出推出「童趣小市集」、「派對同樂會」等活動。（南市觀旅局提供）

    台南官田葫蘆埤公園以「童趣派對」為主題，5、6日推出推出「童趣小市集」、「派對同樂會」等活動。（南市觀旅局提供）

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