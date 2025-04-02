苗栗白布帆大橋改建 估450工作天完工

苗栗白布帆大橋鋼筋裸露嚴重將改建，估450工作天完工。（苗縣府交通工務處提供）

2025/04/02 14:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被稱為苗栗縣南橫公路的140縣道上卓蘭鎮白布帆大橋，為地方交通幹道，但經苗栗縣政府交通工務處檢測後發現，其中3座橋墩沉箱基礎裸露深，橋墩需要更換，經中央補助與地方自籌款，總經費約8000餘萬，工程目前已經標出，將擇定黃道吉日動土，估計需450個工作天完工。

苗栗縣政府交通工務處指出，檢測白布帆大橋現況後其中3座橋梁橋墩沉箱基礎裸露深度一座達6公尺、兩座達7公尺，屬於嚴重裸露。苗縣府規劃，就目前橋墩既有橋台進行換墩，採先建後拆，等待新橋墩建好後，再將損壞嚴重的舊橋梁拆除。

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至於白布帆大橋裸露嚴重原因，工務處分析，白布帆大橋上游與烏石坑溪交會處河寬大約500公尺，到白布帆大橋河寬束縮為約200公尺，河道受到地形束縮情況導致水流集中、沖蝕能量增加，對橋墩附近的河床造成局部沖刷及束縮沖刷。

140縣道橫貫於苗栗縣南部，故有苗栗縣南橫公路稱號，串聯起苑裡、三義與卓蘭3鄉鎮。而白布帆大橋位於140縣道線終點處，跨越大安溪，為卓蘭鎮及台中市和平區眾多部落的主要聯外道路，同時也是當地農產品運輸的重要道路。

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