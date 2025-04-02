今年清明連假訂房率比去年低 僅馬祖連3天破6成全台第一

連江縣的清明節訂房率都破6成，是全台最高。圖為馬祖南竿北海坑道。（記者吳亮儀攝）

2025/04/02 14:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天就是清明節連續假期，交通部觀光署統計，全台連假前3天的訂房率平均僅47.66%，比去年清明節連假的49.22%還低；不過連江縣異軍突起，連續3天訂房率都破成，認為應和馬祖有舉辦活動有關。

清明連續假期共4天，從4月3日至4月6日止，觀光署統計至3月26日，訂房情形以前3天較為顯著，其中4月3日旅宿訂房率達5成以上的有新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及連江縣等12個縣市。

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4月4日旅宿訂房率高達5成以上的有新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及連江縣等14個縣市；4月5日旅宿訂房率達5成以上的有基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣及連江縣等7個縣市。

連江縣的訂房率最高，前3天最高的都是連江縣，其訂房率依序為64.29%、69.77%及64.30%；各縣市於4月6日收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。

綜合來比較，清明連假前3日（4月3日至4月5日）平均訂房率，最高前3名依序為連江縣66.12%、台北市61.65%及苗栗縣59.75%，其中連江縣各單日訂房率及前3日平均訂房率均最高，觀光署認為，應是4月開始的台灣觀光100亮點「馬祖藍調時光-跳島大坵抽鹿角」活動，帶動該縣觀光旅遊及訂房率。

對於訂房率較去年同期略降，觀光署說明，旅宿業者持續接受訂房，且民眾已習慣接近「假期屆期前」才安排出遊並訂房，預估假期時，旅宿住房率會再提高。

連江縣的清明節訂房率都破6成，是全台最高。圖為馬祖北竿芹壁村。（記者吳亮儀攝）

連江縣的清明節訂房率都破6成，是全台最高。圖為馬祖北竿。（記者吳亮儀攝）

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