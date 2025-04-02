蔣萬安拍板永康商圈設徒步區 里長、商圈代表由反對變肯定

台北市蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月起試辦週六、日徒步區。（記者劉詠韻攝）

2025/04/02 14:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安先前裁示要將永康商圈推動徒步區，引發在地強烈反彈，昨（1）日正式拍板永康商圈將從4月公告一個月期間，當地住戶可到指定地點申請自用車輛「特別通行證」，5月10起正式試辦。原先強烈反對該政策的里長及商圈代表表示，市長近兩週攜局處人員多次討論協商，一致肯定市長的用心。

永康里長李明瑩當時示警，將永康商圈設為徒步區可能步上師大商圈住商對立的困境，更批評蔣萬安若僅為了讓觀光客方便進出，反倒造成里民日常生活的多處不便，恐本末倒置。

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不過李明瑩今接受記者電訪時直言，先前宣佈實施徒步區，擔憂為住戶帶來不便，蔣萬安後來已與她多次溝通，上週並帶著交通局、商業處、觀傳局等處長前來里區拜訪，眾人一致決議的配套方式是發放商圈周邊的在地住戶及商家車輛通行證，讓他們可自由進出；另考量里民出門可能忘攜帶通行證，因此發放通行證並未限數量。

李明瑩進一步指出，目前已請市府協調於5月的母親節當天及往後每週六、日在公園試辦活動，盼藉此讓來到永康商圈的國際觀光客或消費者安心走在徒步區之餘，也能有機會參與相關活動感受商圈的特色與繁榮，而市府同時可實施希望推廣的政策。

永康商圈發展協會2名理事長李慶隆、劉鴻翔表示，蔣萬安上週帶著局處人員與他們進行簡報會議，雙方互相討論改為徒步區後可能為住戶帶來的痛點及解決措施，並對於市長的誠意和用心予以肯定。

蔣萬安今上午提到，過去兩週親自拜訪永康街兩位里長及商圈代表，除了向他們說明市府構想及未來規劃，最重要的是聽取在地住戶的意見，因此與各局處多次討論後確定進行試辦，時間從5月初母親節週末開始，規劃範圍從信義路至永康公園，時間敲定週六、日，週末的時間為下午2點至8點。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉說明，封街道路皆為6米巷，考量下午居民出入較少，因此自下午起開始管制，至於「車輛通行證」發放會由里長統一處理，原則上會以住所認定並請里長協助確認，一般申請後都會發放，若有租屋或遷徙也將提供通行證。

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