台中潭子街告別空中雜亂纜線 7月底重現開闊天際線

立委楊瓊瓔爭取配合水溝蓋板汰舊換新，將現有架空路燈纜線嵌入溝蓋板內，改善潭子街的景觀。（楊瓊瓔提供）

2025/04/02 14:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子街完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，路面也燙平恢復平整，但部分路燈輸電纜線仍架設空中。為全面改善潭子街市容景觀，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取400萬元經費，進行潭子街路燈纜線下地工程，配合水溝蓋板汰舊換新，將現有架空路燈纜線嵌入溝蓋板內，近日將動工，預計7月底前完工。

立委楊瓊瓔與市議員賴朝國，今天邀請相關單位辦理施工前說明會。潭子區長劉汶軒表示，潭子街二、三段水溝蓋板因鋼筋裸露、鑄鐵鏽蝕等問題嚴重，將重新施作鍍鋅格柵水溝蓋板，全長約432公尺。配合市府「四大管線下地」政策，將現有架空路燈管線下地，嵌入溝蓋板內，消除空中纜線雜亂情況，並以潭陽路為界，將路燈劃分為兩迴路供電，提高穩定性。

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市議員賴朝國要求施工期間應確保居民通行安全，並建議將有線電視纜線及號誌燈的供電線路也一併下地；劉汶軒回應指出，溝蓋版內管路的口徑寬度足夠，將協調有線電視業者及交通局同步施工。

潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑表示，施工雖會帶來不便，但長遠來看將大幅改善潭子街的市容，讓街區更整潔有序，並感謝立委楊瓊瓔與市議員賴朝國爭取台電電桿地下化及自來水管路汰換工程，提升街道美觀及用水品質。

楊瓊瓔表示，潭子街商家密集，是潭子區早期發展的重要區域，但沿街電桿林立，雜亂密佈纜線，不僅影響景觀，也限縮道路寬度。10年來，陸續透過台電電桿纜線地下化，自來水管線汰換工程，搭配這次水溝改善及路燈纜線下地，將徹底改善市容觀瞻，讓潭子街道不再有巨型蜘蛛網橫越天空的景象。

立委楊瓊瓔爭取配合水溝蓋板汰舊換新，將現有架空路燈纜線嵌入溝蓋板內，改善潭子街景觀，預計7月底前完工。（楊瓊瓔提供）

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