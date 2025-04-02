竹縣關西上林社區8度蟬聯A級微笑社區 朱幸一、曾俊傑獲微笑公民獎

新竹縣政府頒發2024年A級微笑社區、微笑公民獎牌，肯定關西鎮上林社區發展協會理事長楊文輝（左三）、朱幸一（右三）及曾俊傑（左二）先生。（新竹縣政府提供）

2025/04/02 14:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮上林社區多年來推動村史寫作及繪本，蒐集光陰影像故事，並結合坪林國小演繹拜伯公的戲劇表演，扎根母語文化教育，迄今8度蟬聯A級微笑社區。此外，縣民朱幸一結合工藝匠開辦舊家具修復技藝特工班，實踐淨零減碳；兒童職能治療師曾俊傑以獨立書店，結合繪本並帶領親子家庭走讀地方，兩人雙雙獲頒「微笑公民」獎的肯定。

新竹縣政府表示，為持續推動社區營造並鼓勵縣民參與公共事務，日前由文化局承辦新竹縣社區營造補助計畫聯合說明會，集結縣府5局處共提出14項補助計畫及環境教育暨綠色消費推動業務宣導，讓民眾瞭解社區相關議題以及縣府可供運用的資源。

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會中，頒發2024年A級微笑社區、微笑公民獎牌。關西鎮上林社區自2015年至2024年共8度蟬聯A級微笑社區，成果豐碩，包含推動社區月刊、村史寫作、村史繪本、蒐集光陰影像故事、出版上林影像故事及客語繪本，去年出版上林村史系列六「大家來拜伯公–上林伯公的故事」客語海陸腔繪本，並結合坪林國小教育課程，讓學童演繹大家來拜伯公的戲劇表演，進入更深層次的母語文化教育。

「微笑公民」朱幸一結合台灣工藝匠師曾定榆老師進行舊家具修復技藝特工班，不僅延續家具的使用壽命，也讓學員在修復舊家具的過程開始實踐淨零減碳的永續概念。

「微笑公民」曾俊傑以自身獨立書店與兒童職能治療師的視角，透過地方知識學的議題，結合繪本並帶領親子家庭走讀地方，走讀過程得以認識湖口發展以及食農教育，從中建立更多人與人之間的感性互動。

相關補助計畫可上新竹縣政府文化局官網，諮詢電話：新竹縣社區營造中心0932-177968朱先生或文化局藝文推廣科03-5510201#203彭小姐。

竹縣關西鎮上林社區多年來推動村史寫作及繪本，並結合坪林國小扎根母語文化教育，迄今8度蟬聯A級微笑社區。（新竹縣政府提供）

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