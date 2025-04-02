桃市托育補助2.0版上路！第1序位兒童送準公托 家長負擔比照公托

桃園市為6都粗出生率最高城市，家長對公共托育設施需求高，桃市府除持續布建公托，托育補助2.0版也於4月上路。（婦幼局提供）

2025/04/02 13:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市為6都粗出生率最高城市，家長對公共托育設施需求高，市長張善政今（2）日主持市政會議宣布友善托育補助計畫升級2.0版，符合公托第1序位資格的兒童送托到準公共托嬰中心或保母，家長可比照送托公托負擔相同平均月費，此外，針對準公托、準公共保母願意收托符合第1序位兒童，每收托1名每月獎勵1000元、同時收托5名以上每名獎勵1500元。

婦幼局長杜慈容說明，公托第1序位資格的兒童，包括列冊低收、中低收入戶、特殊境遇家庭或父母一方身心障礙中度以上、受刑1年以上無法照顧兒童，或是未成年父母、具原住民身份，或經市府社工評估有托育必要等，這些孩子送托公托後，扣除政府補助，家長最多每月自付2000元，但若孩子是送托準公托或保母，即使扣除政府補助，家長每月至少還需自付2000元到6000元不等的平均月費，使得家長會因經濟考量，優先選擇公托，甚至是不送托，也讓公托候補人數居高不下。

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杜慈容表示，為保障第1序位兒童就托權益，除了持續布建公托設施，4月起推出友善托育補助2.0版，主要是與準公托及保母公私協力，由市府補足平均月費差額，符合第1序位資格的家庭將孩子送托準公托或保母，仍可比照送公托負擔相同的平均月費，除了減輕育兒負擔，此政策也等同「公托資源的擴大延伸」。

杜慈容表示，政策實施後馬上就有241位，已送托準公托及保母的第1序位家庭可以受惠，目前還有400多位正在候補公托的第1序位家庭，也可增加新的選項，改選擇準公托或保母。

此外，針對準公托與準公共保母願意收托符合公托第1序位資格的兒童將另給予獎勵，每收托1名每月獎勵1000元、同時收托5名以上每名獎勵1500元。

桃園市為6都粗出生率最高城市，家長對公共托育設施需求高，桃市府除持續布建公托，托育補助2.0版也於4月上路。（婦幼局提供）

桃園市為6都粗出生率最高城市，家長對公共托育設施需求高，桃市府除持續布建公托，托育補助2.0版也於4月上路。（婦幼局提供）

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