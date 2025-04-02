連假就要森林浴 林保署推12歲以下兒童免費爽遊國家森林遊樂園區

兒童節連假期間，12歲以下兒童只要有大人陪同，都可免費搭乘太平山碰碰車。（林保署提供）

2025/04/02 13:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕明天就是連假，沒有出國計畫的家庭，不妨帶孩子到森林遊樂園區走一走，為慶祝兒童節，農業部林業及自然保育署管理的13處國家森林遊樂園區，12歲以下兒童於3日到6日都可免費入園，還可免費體驗烏來台車與太平山碰碰車，讓孩子感受有滿滿芬多精的森林療癒。

林保署管理的森林遊樂園區遍布北中南東，包含內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、太平山等；其中拉拉山、大雪山、阿里山國家森林遊樂區擁有壯觀的巨木群，內洞、滿月圓、八仙山、雙流國家森林遊樂區以豐富的瀑布、溪流和濱溪步道著稱，清新的空氣含有豐富的陰離子，適合深度放鬆與森林浴，墾丁與知本森林遊樂園區則有獨特的熱帶植物與高位珊瑚礁地形，讓孩子實際體驗課本描述的台灣特殊地形。

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若要帶孩子追尋台灣林產業文化足跡，則可搭乘烏來台車與太平山碰碰車，林保署指出，不論是台車或碰碰車，過去都用來運輸木材，連假期間12歲以下兒童只要有成人陪同，都可免費搭乘，另東眼山及池南國家森林遊樂區都有融合自然景觀與林業文化設施，到這邊一遊，就是最好的沉浸式林業體驗。

林保署表示，到森林遊樂園區一遊，可以提升專注力，也能從森林汲取飽滿的身心靈能量，民眾要出發前可先到山林悠遊網（https：//recreation.forest.gov.tw/）查詢交通路況。

至於連假期間無法到森林遊樂區一遊的民眾也別失望，由林保署主辦、最有森林特色的「森林市集」則將於25日到27日在台北圓山花博公園花海廣場與流行館舉行，超過60家業者展出各式以國產林產物製作的精選商品，還首度推出香氛品牌特展，將森林的自然氣息帶進都市中，讓民眾深入了解台灣森林，3天的市集還會有許多舞台表演跟親子互動節目，還有需要事先預約的12場森林手作活動。

墾丁國家森林遊樂園區有熱帶樹種與珊瑚礁地形。（林保署提供）

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