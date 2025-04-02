台大團隊設計彈簧圈控制液體流動實驗 獲選年底登上太空由太空人操作

台大機械系師生團隊提出運用玩具彈簧圈的螺旋結構塑形液體、引導流動的實驗，從500件國際提案中脫穎而出，獲日本宇宙航空研究開發機構選為最具潛力的11件實驗計畫，可望於由太空人執行實驗。 （記者楊綿傑攝）

2025/04/02 14:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發起的「零重力實驗提案比賽」，台大機械系師生團隊提出運用玩具彈簧圈的螺旋結構塑形液體、引導流動的實驗，不只獲得台灣區第一名，更從500件國際提案中脫穎而出，獲JAXA選為最具潛力的11件實驗計畫，最快可望於今年底由國際太空站 （ISS） 的日本太空艙 Kibo 由太空人執行實驗。

JAXA鼓勵學生透過科學實驗探索零重力環境下的現象，激發對太空研究的興趣，參賽者需針對零重力環境中可能發生的特殊現象進行自由構思和實驗設計。台大機械系副教授蔣雅郁率「多尺度流體操控實驗室」學生陳文慶、楊承祐、林彥丞、邱昱豪、吳詠翔等提出 「液態華爾滋：從舞動的妙妙圈觀察流體動力學」 參賽。

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蔣雅郁表示，「2025國際太空站零重力實驗提案比賽」 由國家太空中心委託成功大學主辦，台灣有67個提案共195名參賽者中，團隊提案獲第一名，並代表台灣送交JAXA 由亞太地區所有參與機構進行最終評選，在9個國家，500個提案，1176名參賽者中獲選為潛力計畫。

陳文慶說明，在太空中液體會以水球的形式漂浮在空氣中，更難以操控，而團隊過去實驗中發現，在微小的尺度中，由於表面張力的主導，液體可以被限制在類似彈簧的螺旋結構內，不會因為重力而使液體從螺旋結構的間隙中流出；但是在較大的尺度中如彈簧圈，液體則會因為重力的影響流出。

陳文慶表示，因此，團隊希望利用國際太空站中微重力的環境，解決這個問題，讓液體成功地維持在核心處，並隨著妙妙圈的拉伸、旋轉、彎曲等動作，讓液體隨之產生移動、形變等變化​。

陳文慶提到，過去關於如何在微重力條件下控制液體的研究相對有限，隨著太空探索與商業化進程的加速，這種創新的流體操控技術有助於改善國際太空站的水處理系統、燃料運輸系統，甚至可能進一步應用於太空製藥、半導體製造太空殖民及生物科技等尖端領域。

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