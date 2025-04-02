宜蘭清明掃墓祭祖 5公所、員山福園提供免費接駁專車

清明連假登場，因應掃墓祭祖人潮及公墓道路狹窄，宜蘭縣政府提供宜蘭轉運站到員山福園免費接駁專車服務，另外宜蘭市5公所也設置專車接駁。（宜蘭縣府提供）

2025/04/02 13:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕清明連假登場，因應掃墓祭祖人潮及公墓道路狹窄，宜蘭縣政府提供宜蘭轉運站到員山福園免費接駁專車服務；另外宜蘭市、冬山鄉、三星鄉、羅東鎮及頭城鎮等5公所也設置專車接駁，民眾可多加利用。

宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園）將於4月3、4日（清明節前日及當日）早上8點至下午2點半，在宜蘭轉運站至福園間，提供去回程免費接駁專車服務，9人座車從轉運站接送區3（民權幹道）出發後，中間不停靠直達福園。

請繼續往下閱讀...

三星鄉、冬山鄉及羅東鎮專車時間為4月3日、4日，其中三星行駛班次共計2班，早上8點至下午1點間，自三星橋頭出發後直達祿園，另外則是早上6點至中午12點，從三星橋頭開往月眉山腳下。

羅東鎮行駛時間為早上7點半至下午2點，平均3到5分鐘一班車，草湖玉尊宮發車至壽園；冬山鄉為早上6點半至中午12點，自潤泰水泥出發後，直達冬山鄉立第二公墓。

宜蘭市掃墓專車則安排於4日，早上7點至下午3點間，每8至10分鐘一班車，自圓明寺發車後，直達宜蘭市第二公墓，圓明寺作為臨時停車場，民眾可將汽車停在堤防旁或圓明寺，再搭乘接駁車到墓區。

針對墓區周邊疏導，警方也因地制宜規劃實施單行道、禁止車輛進入或單側停車等交通管制措施 ，包括頭城鎮第一公墓、礁溪鄉第三公墓等出入口狹隘墓區，已規劃流暢動線，並會於掃墓高峰派遣警力加強疏導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法