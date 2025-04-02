清明連假中市交通局建議北上改走台74接國4 南下改走台1、63、74省道

清明連假，交通局建議民眾北上可改走74快接國道4避車潮。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/02 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天（3日）開始就是清明4天的連假，台中市交通局建議，要走國一北上的民眾改走台74線接國四的替代道路，若要南下往彰化、南投，可彈性調整改走台1、台63、台74等省道，避開車流較多的路。

交通局長葉昭甫表示，今年清明連假自4月3日（星期四）至4月6日（星期日）共計4天，交通局依據往年交通狀況分析，首日國一大雅至台中系統北上及王田至員林南下，國三和美至彰化系統及烏日至霧峰系統南下，台74線快官及霧峰匝道轉國三方向等多處路段有車多壅塞狀況，建議民眾走替代道路。

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交通局並表示，市區內豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等區域的公墓及納骨塔周邊道路，容易因掃墓人流車潮增加，影響交通負荷度，提醒市民朋友多加利用大眾運輸工具，以及市府提供的掃墓服務專車，今年於3月15日至4月4日區間假日時段，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5區，提供清明掃墓免費接駁專車，滿載即發車，並視人潮機動調配班次。

交通局表示，預計這4天車潮將集中在國道交流道周邊、商圈及公墓納骨塔鄰近道路，建議利用多元整合13項平台的「台中交通網」APP查詢即時路況，功能完整方便好用，出門前提前規劃行車動線，避開壅塞路段，清明連假行車更順暢。

交通局表示，「台中交通網」APP可以從道路運行績效及CCTV影像，同步掌握現場車流了解即時路況，還有市區公車到站資訊隨時查的公車動態、一鍵叫車搭乘的計程車資訊、路邊、路外車格資訊即時查、線上即時查繳停車費。

此外，還整合台中捷運時刻、景點周邊停車場、電動車充電樁、公共自行車、高鐵時刻、台鐵時刻，全方位的交通資訊，提供民眾善用智慧交通的新模式。

台中交通網app提供即時影像，讓民眾可掌握道路狀況（市府提供）

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