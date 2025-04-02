台南農改場8年培育茄砧「台南1號」 促國產番茄抗氣候逆境病害

台南農改場培育的 茄砧「台南1號」具有促進小果番茄初期生長勢表現（右），和其他商用茄砧相比，具有明顯優勢。（台南農改場提供）

2025/04/02 13:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕大果番茄適合入菜，小果番茄則是國人非常喜愛的果品，農業部台南農改場耗時8年培育茄「台南1號」番茄，可有效對抗番茄常見病害青枯病，還抗熱耐寒，並可同時適用小果與大果番茄嫁接，台南農改場表示，該品種未來有助於讓國內番茄產量更穩定。

夏天愈趨酷熱，冬天則愈常遇到寒流，甚至春天時日溫差就可達10度以上，隨極端氣候已成日常，靠天吃飯的農作物更需要有可抗氣候逆境的新品種，台南場表示，番茄是國內栽種廣泛的蔬果品項，但近年農民遇到高溫、豪雨，還有青枯病等嚴重病害，影響植株生長，進而降低產量與果實品質，目前番茄生產普遍使用嫁接抗病砧木技術，但商業砧木品種在抗病性、適應力及高溫期的生長勢等都待提升，因此該場培育茄砧「台南1號」。

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台南場進一步指出，茄砧「台南1號」嫁接親和性強、適應各類番茄品種、可在高溫環境下維持穩定生長，特別適用於台灣夏季與氣候變遷影響下的番茄栽培，經多年區域適應性試驗，已在嘉義、雲林等小果番茄主要產區，還有南投等大果番茄產區進行田間測試，顯示嫁接茄砧「台南1號」的番茄植株在高溫下仍能維持旺盛生長勢，並有效抑制青枯病；茄砧「台南1號」目前已進行植物品種權申請，並技轉予民間種苗商。

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