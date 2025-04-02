新北民有市場活化再生 整合不易延長申請至明年

新北市政府2023年3月31日起推動「民有市場活化再生專案計畫」，圖為新店惠國市場現況。（城鄉發展局提供）

2025/04/02 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕為改善民有市場老舊、攤商和住宅混居及公共安全隱患等問題，新北市政府2023年3月31日起推動「民有市場活化再生專案計畫」，鼓勵市場用地加速都市更新，提升環境品質，原本受理期限至今年4月1日，但部分案件地主反映整合不易，且仍有改建需求，市府決議延長專案至2026年12月24日。

新北市政府城鄉發展局表示，民有市場活化專案已受理新店、板橋、三重、中和等6處申請案。其中，新店惠國市場進入都市更新審議程序，預計改建為地上34層、地下5層的住商大樓，並引進超市、店舖及住宅等多元使用，改善攤商和住宅混居與治安問題；板橋篤行市場已完成更新地區劃定及獎勵投資核准，今年1月取得資格函；其餘4案正在審查中。

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城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛說明，市府跨局處成立專案窗口、加速行政流程，申請者基準容積率可從原本240%提高至毗鄰住宅區的容積率，提升地主參與誘因，針對容積率調升部分，規定應回饋20%作為社會住宅、公幼及托老等公益空間使用，強化區域公共設施。

城鄉局表示，市府為加速推動專案，主動前往社區舉辦說明會，例如三重成功、大同市場均已辦理，透過積極輔導，提高民眾參與度，凝聚地方共識。

民有市場專案申請期限3月21日經新北市都市計畫委員會審議通過，即日起公告修正，展延至明年12月24日，彈性放寬由實施者自行決定報核方式，可以事業計畫和權利變換計畫分送或併送，分送者應於1年內完成權利變換計畫報核。

新店惠國市場更新後預計改建為地上34層、地下5層的住商大樓，圖為完工模擬圖。（城鄉發展局提供）

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