聯合航空「台北直飛關島」今首航 6/27前下殺1萬元起

聯合航空2日開航台北關島航線。（記者蔡昀容攝）

2025/04/02 12:23

〔記者蔡昀容／台北報導〕聯合航空「台北—關島」直飛航線今天（2日）首航，台北飛往關島航班滿載，未來將以每週兩班頻率往返兩地。為慶祝首航，6月27日以前出發航班促銷優惠1萬元起。

關島提供最長45天免簽待遇，全年氣候宜人約27至32度，也是知名免稅購物天堂，台灣旅客無須持有國際駕照，持有本國駕照即可自駕暢遊。

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關島觀光局局長暨執行長雷珍．畢斯科．李（Regine Biscoe Lee）表示，關島玩法多元，原住民傳統文化、博物館、二戰遺跡可深度旅遊，冒險體驗則如高空跳傘、水上活動、四輪傳動越野車、開小飛機等。

關島觀光局表示，疫情之前，是由其他航空公司飛「台北－關島」，每週4班，載客率約75至80％，每年約2萬8000至3萬名持有台灣護照的旅客造訪。疫情之後由聯合航空飛航，也希望未來航班密度能越來越高。

聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一表示，亞洲業務量很大，聯合航空今年預計開闢4條航線，今天開航的台北－關島、5月東京成田－烏蘭巴托、6月高雄－東京成田、東京成田－帛琉。

桐山謙一分析，台灣旅客消費力，根據美國發行的信用卡資料，高雄消費力很高，經過評估後將高雄納入新航線，除了方便高雄旅客出國，也讓美國旅客到高雄更便利。

聯合航空「台北－關島」的直飛航班，每週三上午10點30分、每週六上午11點自台北起飛，當地下午4點20分、4點50分抵達關島。從關島返回台北的航班，每週三、每週六上午7點起飛，當天上午9點25分抵達台北。

關島直飛航班由波音737-800機型執飛，機上共166席座位，其中包含16個商務艙席次。機票價格隨市場機制浮動，聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀表示，以來回未含稅來說，台北直飛關島航班，商務艙約4萬元起，經濟艙約1萬5000元起，而為慶祝首航，6月27日以前出發航班促銷優惠1萬元起。

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