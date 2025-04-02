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    高雄漁電共生案場插滿立柱乾涸 議員酸：難道要養彈塗魚？

    高雄市最大漁電共生案場被密密麻麻的光電立柱覆蓋，水位極淺，完全未見魚隻。（市議員白喬茵提供）

    高雄市最大漁電共生案場被密密麻麻的光電立柱覆蓋，水位極淺，完全未見魚隻。（市議員白喬茵提供）

    2025/04/02 12:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕漁電共生案場須具備養殖事實，高市議員白喬茵今天（2日）於議會質詢時，揭露高雄市最大漁電共生案場被密密麻麻的光電立柱覆蓋，水位極淺，完全未見魚隻或養殖設施，酸說「難道要養彈塗魚嗎？」海洋局則解釋該案場僅試運轉，尚未正式發電。

    高雄市推動「漁電共生」政策，設定於2025年前達成250MW設置容量目標。市議員白喬茵今天在議會質詢揭露，高雄市最大漁電共生案場-彌陀區的大創綠能一期，現場水面幾乎被密密麻麻的光電立柱覆蓋，水位極淺，甚至出現乾涸情形，完全未見魚隻或養殖設施，顯示案場根本不具備正常養殖條件，背離「漁電共生」的本質。

    白喬茵說，更令人憂心的是，該案場早在2023年4月已與台電完成併網，海洋局卻未啟動專案小組查核，對於現場情況並沒有掌握而明顯失職。

    白喬茵指出，大創綠能一期案場魚塭最高水位僅及腳踝，「這難道是要養彈塗魚嗎？」如此乾涸無魚的情況，根本無法稱之為「共生」。

    她強調，漁電共生的核心精神，是在不犧牲漁業生產的前提下，發展綠能，創造雙重效益。依現行規定，光電設施建置後，主管機關應主動查核其是否具備養殖事實，若不符規定，應限期改善，甚至可依法廢止許可。她建議市府應立即清查所有已併網案場，逐一確認是否具備實質養殖行為，並引入產銷履歷與第三方驗證制度，並結合科技工具，例如安裝24小時監控設備與政府系統連線。

    對此，高雄市海洋局長黃登福表示，大創綠能彌陀一期目前僅試運轉，尚未正式發電，已請業者調整光電板鋪排中。後續開始發電後，海洋局會組成專案小組，進行養殖事實查核，若無法達到農業部規定，會限期改善，不改善的話，將廢止營業許可。

    白喬茵呼籲市府立即清查所有已併網的漁電共生案場，逐一確認是否具備實質養殖行為。（市議員白喬茵提供）

    白喬茵呼籲市府立即清查所有已併網的漁電共生案場，逐一確認是否具備實質養殖行為。（市議員白喬茵提供）

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