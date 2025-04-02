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    竹北高鐵區東興圳16座老舊木棧橋 整修型塑「東之小徑十六道白」

    竹北高鐵區「東之小徑16道白」，拍攝者為楊銘雄，獲得竹北影平方攝影比賽優選。（竹北市公所提供）

    竹北高鐵區「東之小徑16道白」，拍攝者為楊銘雄，獲得竹北影平方攝影比賽優選。（竹北市公所提供）

    2025/04/02 12:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所為改善東興圳步道環境，投入2000萬元整修16座老舊木棧橋，範圍涵蓋隘口里、東平里及中興里等，每座橋依地形、地勢呈現不同曲線，讓東區水路綠帶成為美感與詩意兼具的步行廊道。

    竹北市長鄭朝方表示，東興圳原稱六張犁圳，是橫跨東區的重要親水綠帶。然而水圳上的16座橋，經年累月風雨侵蝕，導致結構老化嚴重，為提升行人安全及步道景觀質感，公所自編2000萬進行結構更新及步道修繕，為新的橋體注入美學與創新。

    鄭朝方強調，這次改建是為市民創造一個兼具美學與安全的生活圈，並以建設「步行城市」為目標。每座橋統一以白色為主體色調，保留原生樹叢樟樹、柳樹等，依著地形地勢佈局，讓橋體以優美的曲線鋪展於綠帶間，增添「東之小徑十六道白」的詩意風情，讓用路人不再匆忙通過，而是更多的漫步欣賞。

    去年市公所舉辦影平方竹北攝影比賽，這16座橋即為徵集的5大主題之一，不少參賽者透過鏡頭拍攝橋體所在的圳路環境，用獨特視角，具體展現每座橋的詩意美感！

    竹北高鐵區「東之小徑16道白」，拍攝者為吳聲狄，獲得竹北影平方攝影比賽首獎。（竹北市公所提供）

    竹北高鐵區「東之小徑16道白」，拍攝者為吳聲狄，獲得竹北影平方攝影比賽首獎。（竹北市公所提供）

    竹北高鐵區「東之小徑16道白」，拍攝者為陳文雅，獲得竹北影平方攝影比賽優選。（竹北市公所提供）

    竹北高鐵區「東之小徑16道白」，拍攝者為陳文雅，獲得竹北影平方攝影比賽優選。（竹北市公所提供）

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