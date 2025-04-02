大甲媽遶境週五起駕 警方規劃3路段調撥、4路段管制車輛進入

大甲鎮瀾宮媽祖遶境（圖）將於週五（4日）晚間起駕，烏日警方規劃3路段調撥、4路段管制車輛進入。（記者黃旭磊攝）

2025/04/02 11:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕年度大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於週五（4日）晚間起駕，展開為期9天8夜徒步進香之旅，鎮瀾宮1日晚間在大甲體育館舉辦「起駕宴」，席開1500桌宴請進香友廟、工作人員及地方人士，而烏日警分局規劃龍井、大肚、烏日區從大度橋到彰化市交管路線，提醒民眾提前改道。

烏日警分局今天表示，規劃「2025大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香-起駕活動」交通疏導管制措施，5日上午7時至晚間6時實施，有3路段調撥車道，包括龍井區沙田路四段及中華路一段口、龍井區沙田路六段及向上路七段口，以及大肚區沙田路二段、自由路口至沙田路一段實施彈性車道調撥。

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根據交管計畫，有4路段進行車輛管制，包括龍井區沙田路四段與中華路口、大肚區沙田路二、三段路口禁止小客車以上車輛進入、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，以及王田交流道匝道口將進行交通疏導管制，請用路人提早改道。

烏日警分局交通組組長曾麗玉說，大甲媽遶境隊伍預計在4月5日（周六）上午進入龍井、大肚、烏日區，由大度橋到彰化市，警方將從5日上午7時至晚間6時交通管制，於各重要路口均編派警力，若發現車流壅塞情事，將立即啟動交通快打警力疏導交通，也請民眾配合交通疏導，多搭乘大眾交通工具、行駛替代道路。

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