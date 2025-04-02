新北大都會公園家庭野餐日 農業局將擺攤蜂蜜食農教育

農業局表示，農業局規劃主題攤位「甜蜜探險隊」，藉由有趣的食農闖關，使體驗者了解蜜蜂與蜂蜜的奧秘。（新北市農業局提供）

2025/04/02 11:54

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府明（3）日將在三重區大都會公園幸福水漾園區舉辦「家庭野餐日暨園遊會」，活動以「家庭共學」、「永續教育」為主軸。農業局表示，農業局規劃主題攤位「甜蜜探險隊」，藉由有趣的食農闖關，使體驗者了解蜜蜂與蜂蜜的奧秘。

農業局指出，「甜蜜探險隊」由農業局與蜂農鼎勝養蜂場合作設計，闖關內容包含2項挑戰任務，第一關「蜂蜜的健康魔法」將使小朋友了解蜂蜜的營養價值，第2關「蜜蜂的神奇運輸術」將介紹蜜蜂如何採集花蜜、製作蜂蜜；此外，現場將擺設安全的透明展示箱，讓民眾能夠近距離觀察蜜蜂的模樣與行為。

請繼續往下閱讀...

鼎勝養蜂場負責人吳憶宜說，希望透過寓教於樂的方式讓孩子親近大自然，了解蜂蜜的來源，更進一步學會珍惜食物與愛護環境，即是食農教育的意義。

農業局補充，市府將持續透過推行食農教育，輔導特色農場、設計教案為核心，將農場資源與學校課程結合，使孩子在體驗中培養食農意識與在地農業認同，從小建立對食物來源的理解與對土地的關懷；可至農業局官網了解各場域食農教育課程與聯絡資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法