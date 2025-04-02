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    高雄中央公園寵物園區挨批對動物不友善 動保團體籲撤銷展演許可

    多個動保團體召開記者會，呼籲高市府撤銷展演許可。（記者葛祐豪攝）

    多個動保團體召開記者會，呼籲高市府撤銷展演許可。（記者葛祐豪攝）

    2025/04/02 12:23

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄中央公園寵物餐廳附設動物區，今天（2日）遭動保團體控訴飼養環境惡劣、強迫動物擺拍，要求撤銷展演許可！觀光局與農業局則強調將持續不定期稽查，確保動物有友善飼養環境。

    市議員白喬茵、亞洲善待動物組織、台灣動物平權促進會、台灣愛鼠協會、台灣鳥類救援協會等動保團體，今天在高雄舉行記者會。亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶指出，中央公園園內新設的「天使&惡魔」寵物互動園區僅440坪，卻飼養超過20種動物、數量156隻，經5度到場調查，發現動物活動範圍嚴重受限，且強迫動物必須和遊客近距離接觸，才能取得食物等；中央公園龐大的人流、大型活動、餐廳內的假日人潮噪音，對動物身心健康都造成危害。

    林婷憶認為，高市觀光局以活化場地、促進民眾親近綠地為目的，依「寵物友善咖啡廳」標準將場地承租給業者，「天使&惡魔」卻無限上綱擅自引進動物展示，惡劣的飼養環境導致動物飽受痛苦。

    林婷憶指控，園區販售多種動物飼料，調查員目擊一隻不願被遊客抱持的狐獴，在激烈掙扎後從高處摔落地面，而另一隻未能掙脫的狐獴，短短3分鐘內被6組遊客輪流抱著擺拍，漠視動物感受與基本福利。

    好好愛牠協會理事長蔡雅芬表示，寵物互動園區人員訓練不夠、對動物缺乏同理心，給孩子做了最錯誤示範，「市府如果再不採取行動，縱容業者繼續虐待與剝削動物，城市觀光豈不成了國際笑話？」

    台灣動物平權促進會執行長林憶珊批評，全球逐步淘汰動物展演，高雄觀光局卻反其道而行，仍以活體動物展演作為吸引觀光的手段，靠著消費動物博眼球。

    動保團體對高市府提出兩點訴求，首先是立即撤回展演許可，其次是公開審查內容，防止黑箱作業，保障動物福祉與社會監督權利。

    議員白喬茵今天在議會質詢時，對此詢問農業局，農業局長姚志旺表示，市府態度是維護動物福利，後續會邀專家再度會勘，請業者改善，若無法改善，嚴重可以撤銷許可證；今天下午起，就會到場不定期稽查。

    對此，觀光局表示，動保處於去年10月30日受理展演申請，邀多位動物專家實地審查，提出改善建議。業者依建議進行優化後，經複查通過，於去年12月9日取得展演許可證，市府相關局處從去年12月至今年3月，4次現勘與稽查，確認動物福祉及環境無慮，於3月27號核發同意函。未來，觀光局與動保處將持續不定期稽查，確保動物擁有友善的飼養環境。

    「天使&惡魔」寵物互動園區透過臉書說明，對於造成不安與疑慮，會立即調整改善，狗狗將移至更合適區域活動；園區長期與專業獸醫配合，定期檢查關心動物健康狀況，未來將頻繁巡視動物狀況與園區環境，優化動物活動空間與照護流程。

    動保團體控訴寵物互動園區飼養環境惡劣，強迫動物擺拍。（亞洲善待動物組織提供）

    動保團體控訴寵物互動園區飼養環境惡劣，強迫動物擺拍。（亞洲善待動物組織提供）

    高雄中央公園寵物餐廳遭動保團體控訴對動物不友善。（圖取自「天使&惡魔」寵物互動園區臉書）

    高雄中央公園寵物餐廳遭動保團體控訴對動物不友善。（圖取自「天使&惡魔」寵物互動園區臉書）

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