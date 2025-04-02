永康街5/10起試辦「漫步區」 貨車、外送機車開放通行

台北市政府試辦「永康街人本城市假日漫步區」，自5月10日起至6月10日止，每週六、日下午2點到晚上8點，管制永康街部分道路及周邊巷弄外來車輛進入。圖為永康街2巷。（記者何玉華攝）

2025/04/02 11:25

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府試辦「永康街人本城市假日漫步區」，自5月10日起至6月10日止，為期1個月，每週六、日下午2點到晚上8點，管制永康街（自信義路二段至永康街14巷）全長約250公尺道路及周邊巷弄外來車輛進入。漫步區的住戶及商家將發放「車輛通行證」不受管制，另垃圾車、住戶、商家、裝卸貨需求貨車以及外送員機車，都會開放通行。

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉說明，封街道路皆為6米巷，考量下午居民出入較少，因此自下午起開始管制。「車輛通行證」發放會由里長統一處理，原則上會以住所認定，會請里長協助確認，有申請都會給，若有租屋或遷徙都會提供通行證。

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台北市交通局表示，試辦實施期間將會蒐集住戶、遊客及商家的意見並滾動檢討，而永康街鄰近接運東門站，信義路亦有公車專用道及自行車道與寬敞的人行道，鼓勵社會大眾多使用捷運、公車、步行、YouBike等綠色運具前往，營造綠色、乾淨與安全的人本城市徒步環境。

為減少外來車進入漫步區，市府將會於巷弄路口配置義交管制車輛；而為減少住戶及商家送、卸貨出入影響，漫步區範圍內的住戶及商家將發放「車輛通行證」不受管制。另消防救護車、警車等緊急事故處理車輛、垃圾車、住戶與店家臨時通行需求以及外送員機車，皆會開放通行。

台北市交通局表示，營造以人為本的友善步行安全環境，是台北市重要的施政策略。永康商圈假日人潮絡繹不絕，為提升在地居民及遊客友善的步行品質、減少噪音空污等，因此計畫試辦「永康街人本城市假日漫步區」，希望減少過境車流進入商圈與社區，進而提升商圈社區的國際形象與居住品質。

台北市政府試辦「永康街人本城市假日漫步區」，自5月10日起至6月10日止，每週六、日下午2點到晚上8點，管制永康街部分道路及周邊巷弄外來車輛進入。（台北市交通局提供）

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