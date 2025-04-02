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    全國學生音樂比賽成績出爐 台東獲2項特優40項優等

    113學年度全國學生音樂比賽，台東寶桑國中奪下國中團體組70人以下行進管樂特優。（記者黃明堂翻攝）

    113學年度全國學生音樂比賽，台東寶桑國中奪下國中團體組70人以下行進管樂特優。（記者黃明堂翻攝）

    2025/04/02 12:16

    〔記者黃明堂／台東報導〕全國學生音樂比賽是音樂教育界年度盛事，113學年度全國學生音樂比賽自3月初起在全國各縣市陸續登場，今年台東縣成績表現亮眼，包括寶桑國中奪下國中團體組70人以下行進管樂特優、台東高中獲高中職團體B組管樂合奏特優等多項團體佳績，而在個人組部分也有多人獲獎，共40項優等。

    台東縣長饒慶鈴表示，縣府長期致力於推廣與支持音樂教育，本次賽事更提供參賽學校住宿、交通及帶隊教師的代課費等補助，期望能為熱愛表演藝術的學生與辛勤指導的教師提供助力，幫助他們在追逐夢想的道路上更進一步。

    縣政府教育處長蔡美瑤指出，113學年度全國學生音樂比賽於3月熱鬧開賽，首先登場的是3月1日至15日分別在北區（新竹縣）、中區（雲林縣）、南區（台南巿）辦理團體項目決賽，續於3月16日至29日在高雄市辦理個人項目決賽，個人組獲得18項優等、3項甲等，充分展現選手們的才華與努力；團體組更是表現優異，獲得2項特優、22項優等，展現出卓越的團隊默契與實力，相較去年，今年的成績更為突出。

    教育處補充說明，今年台東縣共有27支隊伍投入全國學生音樂比賽團體項目決賽，其中有2組團隊脫穎而出榮獲特優，22組獲得優等獎項，受到評審的高度肯定。在個人項目賽事中，18位選手獲得優等，以及3位獲得甲等，每位選手的表現都極為亮眼。

    113學年度全國學生音樂比賽，台東寶桑國中奪下國中團體組70人以下行進管樂特優。（記者黃明堂翻攝）

    113學年度全國學生音樂比賽，台東寶桑國中奪下國中團體組70人以下行進管樂特優。（記者黃明堂翻攝）

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