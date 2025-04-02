4/4兒童節在即 新北兒童卡免費搭捷運、各校辦理創意活動

響應兒童節，教育局表示，各幼兒園設計豐富創意教保活動，還有9所公立幼兒園舉辦主題親子體驗活動。（新北市教育局提供）

2025/04/02 11:31

〔記者黃子暘／新北報導〕4月4日兒童節在即，新北市教育局長張明文表示，市府整合文教設施提供多項兒童節優惠措施，例如新北兒童卡免費搭乘新北捷運所屬路線、國民運動中心專屬優惠活動，讓孩子們在兒童節期間能有豐富的體驗，校內部分則以「童心飛揚，表意成長」為主題，各國小與幼兒園運用「我的心聲」、「情緒百寶箱」、「童心童趣」、「我是負責任的小小大人」4主軸辦理各項創意課程與活動，讓孩子增進自我表達與人際互動能力，實踐「兒童表意權」。

教育局表示，新北一系列兒童節專屬優惠，包括客家文化園區全年免費入館，以及4月3日至6日持「新北兒童卡」免費搭乘安坑輕軌、淡海輕軌與捷運環狀線，國民運動中心也有優惠專案。

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在幼兒園方面，教育局表示，各幼兒園設計豐富創意教保活動，還有9所公立幼兒園舉辦主題親子體驗活動，包含景新國小附幼4月12日的「與愛童在」，透過情緒投擲與迷宮闖關認識自我，鼻頭國小附幼「海洋之心」邀請具自閉症教學經驗的老師，引導孩子透過繪本與手作表達需求，三重、淡水、大豐、德音、三和、安和與中湖附幼也規劃體驗活動，詳細報名資訊請至新北市幼兒教育資源網查詢。

國小部分，教育局指出，各學校也規劃創意活動，如彭福國小、蘆洲國小規劃「情緒魔法盒」，讓學生勇敢說出自己的想法，實踐兒童表意權，雙峰國小、大坪國小規劃設置「我的心聲牆」和「我的心聲─表意權利大聲公」活動，讓學生認識兒童權利公約，另有「翻轉課堂，創意體驗」，各校適時「上下課大翻轉」，讓學生學習時間管理，重新思考上下課的時間運用。

教育局補充，市府也編列兒童節禮物預算，鼓勵各校學生共同決定禮物品項，如大豐國小、安坑國小及昌福國小推出圖書與文具或合作社禮券，瑞芳國小、成功國小、裕民國小及長安國小集中票選圓領排汗紀念衫，新林國小、鶯歌國小等5校選擇LCD光能小黑板。

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