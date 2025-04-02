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    澎湖西嶼出現巨大海廢 疑為中國大型輸送管設施

    西嶼小門麥當勞橋西側，飄來大型海廢。（記者劉禹慶攝）

    西嶼小門麥當勞橋西側，飄來大型海廢。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/02 11:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼小門麥當勞橋西側沙灘，昨日隨浪飄來一個巨大海廢，經澎湖小門安檢所人員巡邏發現，通報海保署澎湖工作站、西嶼鄉公所、小門村長等相關單位會同處理，初步研判疑為中國大型輸送管設施，但因當地為險陡坡地形，海廢體積又過於龐大，增加清運的困難度，現研議評估後續清運辦法。

    小門嶼位於白沙與西嶼間的吼門水道，素有吼門之珠雅稱，並以俗稱跨海小橋的小門橋與西嶼本島相銜，是一座典型的玄武岩方山型小島，加以匯聚澎湖諸多人文特色，可謂澎湖群島的縮影，有小門地質館、鯨魚洞及蜂巢田等景點，小門橋橋墩刻意漆成橘黃色，被外界戲稱為「麥當勞橋」，成為新增景點。

    昨日西嶼小門安檢所人員，在執行例行性巡邏時，發現小門麥當勞橋西側，飄來一個巨大海廢，長約12米、高度135公分，1個成年人可以穿梭其中，初步研判疑似為中國大型輸送管設施，發現後通知海保署、村長及鄉公所評估如何清運，因體積較大，且路較難走，但也不能置之不理，破壞自然景觀，後續會再有評估清運辦法。

    根據初步檢視，這個大型輸送管，外皮用橡皮材質包覆，內部可能是精鋼或鐵質，疑似負壓輸送管，可能是抽砂或是輸送油料，由於外觀無任何標識，因此無從得知為那個國家使用物品，但海廢漂流至澎湖，還是必須由澎湖自行解決，外界建議如果內部材質值錢，不如發包給外界廠商處理，省去公部門麻煩。

    大型海廢堆積地點，是一個險坡道。（記者劉禹慶攝）

    大型海廢堆積地點，是一個險坡道。（記者劉禹慶攝）

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