明起4天清明連假 竹縣路邊車格暫停收費、各體育場館照常開放

明起展開4天清明連假，新竹縣各體育場館、竹北國運中心及縣游泳館正常開放使用。（記者廖雪茹攝）

2025/04/02 11:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明起展開4天清明連假，新竹縣市區公車將比照假日班表行駛，路邊停車格暫停收費，僅新埔鎮中正路正常收費；各體育場館、竹北國運中心及縣游泳館正常開放使用；綜合社會福利館托嬰中心無提供服務；親子夢想館、兒童及青少年中心4月4日及5日休館，請民眾留意。

新竹縣政府彙整假期間調整的相關交通及民生等資訊。環保局表示，4月3日除竹北市、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉、尖石鄉前山及五峰鄉前山區域停收以外，其他鄉鎮市及災尖石後山（僅秀巒線）、五峰後山皆維持正常清運。4月4日除芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉前山及五峰鄉後山維持正常清運，其他鄉鎮市皆停收。4月5日除峨眉鄉、尖石鄉及五峰鄉停收以外，其他鄉鎮市皆維持正常清運。4月6日各鄉鎮市皆為停收狀態。

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交通旅遊處表示，清明連假期間搭乘公路客運有多項優惠，90條國道客運路線優惠，票價平日優惠或原票價6折優惠；持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運、市區客運（高鐵快捷公車除外）或幸福巴士，享一段票或基本里程免費。優惠內容請以公路局官方網站核定公告為準。

社會處表示，綜合社會福利館部分，1樓托嬰中心無提供服務；2樓親子夢想館、3樓兒童及青少年中心4月4日及5日休館，4月3日及6日提供服務；4樓竹北社福中心無提供服務；5樓北崙里民活動中心無外借。新竹縣托育資源中心則僅有4月3日正常開館，4月4日及5日休館，4月6日中心進行清潔消毒，僅提供電話諮詢服務。

教育局表示，連假期間各體育場館、竹北國運中心及縣游泳館正常開放使用，家庭教育中心4128185全國家庭教育諮詢專線，則暫停服務。

消防局提醒民眾，清明掃墓應採取安全、衛生、環保方式，避免使用明火，減少火災風險。消防局已建置公墓火災熱點，並加強取締。針對違規引火燃燒致火災行為，將嚴格執法；情節嚴重者，最高可處10萬元罰鍰。

明起展開4天清明連假，新竹縣各體育場館、竹北國運中心及縣游泳館正常開放使用。（記者廖雪茹攝）

明起展開4天清明連假，新竹縣各體育場館、竹北國運中心及縣游泳館正常開放使用。（記者廖雪茹攝）

明起展開4天清明連假，新竹縣路邊停車格暫停收費。（記者廖雪茹攝）

明起展開4天清明連假，新竹縣綜合社會福利館托嬰中心無提供服務；親子夢想館、兒童及青少年中心4月4日及5日休館，請民眾留意。（記者廖雪茹攝）

明起展開4天清明連假，新竹縣市區公車將比照假日班表行駛。（記者廖雪茹攝）

新竹縣清明連假醫院急門診服務。（新竹縣政府提供）

新竹縣清明連假各文化場館開館資訊。（新竹縣政府提供）

新竹縣清明連假各鄉鎮市垃圾清運狀況。（新竹縣政府提供）

新竹縣清明連假垃圾清運時間。（新竹縣政府提供）

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