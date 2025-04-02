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    天氣忽冷忽熱 水稻「葉稻熱病」台東現蹤

    台東農改場於鹿野鄉水稻田區秧砧監測發現稻熱病初期病徵。（記者黃明堂翻攝）

    台東農改場於鹿野鄉水稻田區秧砧監測發現稻熱病初期病徵。（記者黃明堂翻攝）

    2025/04/02 10:50

    〔記者黃明堂／台東報導〕最近天氣忽冷忽熱，農業部台東區農業改良場監測零星水稻田已發現「葉稻熱病」蹤跡。時序入春，氣溫逐漸回暖，常伴有鋒面間續南下，導致氣候連日陰晴不定，早晚溫差大，田間濕度上升，為稻熱病好發生態。為避免病害蔓延，農改場籲請農友密切注意防範。

    台東農改場表示，「稻熱病」發生與氣溫、雨水及肥料有關，在氣溫忽冷忽熱不穩定時，水稻抵抗力會減弱，若遇上降雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株，可於短時間內爆發疫情。

    另外，田間施用過量氮肥會導致植株徒長，葉片柔弱，對病害之抗性降低，更加速病勢發展。病原菌感染葉片後，初期會在葉表形成灰綠色斑點，逐漸擴大成二端較尖之紡錘形病斑，病斑中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍伴有黃暈，為主要辨識病徵。

    為減少病害發生，台東農改場建議採行方法如下：合理施用氮肥，以免植株徒長，葉片柔弱，對病害之抗性降低水稻。第一期作稻熱病重要的防治時間點為插秧後30天與出穗前1週。藥劑防治方面，預防性藥劑如6%撲殺熱粒劑，在水稻分蘗初期或病害發生前施用，保持水深3至5公分，持續4至5天，增強稻株抵抗力；防治性藥劑可施用50%護粒松乳劑1000倍或45%喜樂克拉乳劑1200倍（加展著劑 CS-7 2000倍）。若葉色濃綠時，可施用75%三賽唑可溼性粉劑3000倍或41.7％三賽唑水懸劑1500倍。

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