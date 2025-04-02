清明兒童節連假遊六龜 推2條日夜生態導覽遊程

寶來花賞溫泉公園花旗木盛開。（觀光局提供）

2025/04/02 10:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明天就是清明兒童節連假，高雄市觀光局與六龜觀光休閒協會合作，即日起至5月31日於六龜寶來及不老溫泉區舉辦「六龜復古新潮遊」活動，推出2條日夜生態導覽遊程、復古音樂派對及小朋友喜愛的山城水樂園等活動。

高市觀光局長高閔琳表示，高雄去年吸引超過6923萬人次造訪，連續兩年榮登全國之冠，有「高雄後花園」之稱的東高雄，有豐富天然資源，其中六龜有溫泉、花旗木、梅花外，是高雄原生山茶的產地，也有神威天台山、諦願寺、十八羅漢山、六龜之心、寶來花賞溫泉公園、新威森林公園等景點。

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六龜山區4月份花旗木逐漸綻放，每年均吸引許多遊客賞花。觀光局與六龜觀光休閒協會合作，3月29日起至5月31日於六龜寶來及不老溫泉區舉辦「六龜復古新潮遊」活動，推出2條日夜生態導覽遊程、復古音樂派對及最受小朋友喜愛的山城水樂園等系列活動；只要預約10家合作溫泉業者泡湯，即享手作DIY體驗與特色伴手禮，於店家消費滿2千元，可享好康優惠。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，六龜溫泉遠近馳名，區內寶來及不老兩大溫泉區，皆屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，有「美人湯」之稱。

觀光局表示，為讓民眾深入了解六龜的自然環境，並規劃2條日、夜生態遊程，即日起開放線上報名，日間的「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」，遊客沿著巴斯蘭溪步道走，可見到獨特的「斷層崖」溪流地形，並觀察豐富的生態環境。

夜晚的「寶來夜行秘境之旅」，帶領遊客走入浦來溪頭社戰道，旅客可沿著歷史悠久的古道，探索戰道遺址，欣賞沿途豐富的夜間生態。

此外，那瑪夏賞螢季自3月21日開始，今年在地螢火蟲復育有成，螢況極佳，可欣賞整座山頭樹林螢光閃爍的美麗景色，晚間可住宿那瑪夏合法旅宿或露營，造訪東高雄六龜地區順遊那瑪夏，深度體驗原鄉部落文化。

六龜寶來及不老溫泉有美人湯之稱。（觀光局提供）

觀光局推出日間生態導覽「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」。（觀光局提供）

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