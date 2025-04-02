基隆麥金路自來水管搶修找到漏水點 預計中午復水

基隆麥金路破管影響4萬多戶用水，今天凌晨找到漏水點修復，目前灌漿預計中午前復水。（記者盧賢秀攝）

2025/04/02 10:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市麥金路地下1000毫米的自來水管線破管，基隆市有4.3萬戶受影響。水公司昨天連夜開挖搶修，今天凌晨找到漏水點修復，已開始灌漿回填，預計中午左右陸續復水，下午會開放通車。

麥金路前自來水破管開挖，施工單位加緊趕工。市府工務處人員表示，水公司已經找到漏水點，今天上午6點把破損處接好，並進行水泥灌漿回填，在穩固強化之後就會送水，目前預計今天中午左右送水，下午會通車。

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工務處說，經開挖後發現破損的是RCP管，在接口處有脫落的情況，水公司已切除更換，未來市政府會要求對老舊管線加強檢測維護，減少再有類似破管的情況。

麥金路自來水破管自來水公司考量對交通的衝擊，昨天過了尖峰時間上午9點才封路搶修，受影響用戶高達4.3萬戶，不過昨天晚上下班時間仍造成大塞車。

立委林沛祥和市議員吳驊珈昨天和今天上午到搶修現場了解施工狀況，在工務處和自來水公司廠商搶修下，可以在今天中午前復水，在下午3點左右開放交通，下班時間不會再塞車，也會加強要求水公司汰換老舊管線。

基隆麥金路破管影響4萬多戶用水，今天凌晨找到漏水點修復，目前灌漿預計中午前復水。（記者盧賢秀攝）

基隆麥金路破管影響4萬多戶用水，今天凌晨找到漏水點修復，目前灌漿預計中午前復水。（記者盧賢秀攝）

基隆麥金路破管影響4萬多戶用水，今天凌晨找到漏水點修復，目前灌漿預計中午前復水。（記者盧賢秀攝）

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