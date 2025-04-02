佔位花招百出 星巴克祭新措施離開1小時「物品交警局」

1名網友分享，她看到星巴克貼出最新公告，內容提及若客人離開座位超過1小時，店家將全程錄音錄影並移動物品。（圖擷自「nana347151296」Threads）

2025/04/02 11:14

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕星巴克去年7月曾貼公告指出，限制顧客替同行友人佔位「座位保留以15分鐘為限」，希望藉此降低部分消費者長時間佔位情形。1名網友分享，她看到店內最新公告，提及若客人離開座位超過1小時，將把顧客留在座位上的物品移開、暫時保管或移交警局處理，全程會錄音、錄影存證。

「星巴克終於張貼公告了！」這名網友於Threads發文並附上照片，公告內容提及：「希望提供每位入店顧客良好體驗，請您協助配合以下事項：１，如您長時間離開座位，敬請將所有個人物品隨身攜帶，若您離開座位超過1小時，夥伴（店員）將全程錄音、錄影移動您留在座位的物品並暫時保管或移交警局處理。」

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「２，如果您有多個座位的需求，座位保留時間將以15分鐘為限。當門市座位客滿，必要時夥伴將引導併桌等服務。」

許多網友PO文後紛紛留言，有人說「圖書巴克終於要變回星巴克了嗎？」、「我覺得合理，畢竟他們是店家，並非公共區域」、「上次去大阪梅田的星巴克，一杯飲料限時兩個小時，如果要繼續坐也可以再點餐延長內用時段，蠻合理的感覺也可以參考」。

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