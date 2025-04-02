南投麵包師傅兒童節贈幼童米麵包 推動食農教育及尊師觀念

南投名間國小辦理「束禮」禮節文化塗鴉活動，校長廖志家分送米麵包給小朋友。（鄧昱峰提供）

2025/04/02 09:32

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣麵包師傅鄧昱峰，為推廣米食文化，近年來積極研發米麵包，兒童節前夕，與名間國小附設幼兒園共同舉辦「束禮」禮節文化塗鴉活動，完成創作小朋友節即可獲得米麵包兒童節禮物，除藉此推動食農教育，也盼透過塗鴉方式，讓幼童發揮想像力及創造力，在潛移默化中感受束脩之禮意涵，從小養成尊師重道觀念。

人稱「添興師」的鄧昱峰，以製作肉乾等肉類加工食品起家，目前則從事手工麵包製作，為響應農糧署推廣的米食文化，近年來積極研發米麵包，他選用台東原住民青農自然農法種出的金剛米，製成米穀粉，並以20%的比例融入國產麵粉中，再加入南投在地中寮農會的龍眼乾與土肉桂純露，製成口感軟嫩細緻的歐式米麵包。

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鄧昱峰昨到名間國小附設幼兒園贈送幼童米麵包當做兒童節禮物，並與學校合辦「束禮」禮節文化塗鴉活動，除與名間國小校長廖志家共同向小朋友講解米麵包製作均選用國產在地優良食材，讓人吃得更健康，推動食農教育外，也告訴幼童束脩之禮的文化傳統意涵，並以「束禮」為主題，讓幼兒透過塗鴉方式發揮想像力創作，從小培養尊師重道觀念。

廖志家表示，這次活動學童必須完成塗鴨才能獲得米麵包禮物，盼藉此讓小朋友明瞭及從小養成努力付出才能有所得的觀念，不能不勞而獲，也要對贈送禮物的人抱持感恩之心。

南投縣麵包師傅鄧昱峰（左）兒童節前夕到名間國小舉辦「束禮」禮節文化塗鴉活動，與校長廖志家（右）及完成塗鴉創作的小朋友合影。（鄧昱峰提供）

南投縣名間國小幼兒園舉辦「束禮」禮節文化塗鴉活動，小朋友展示完成的作品。（鄧昱峰提供）

鄧昱峰製作的米麵包選自然農法種出的金剛米為材料。（鄧昱峰提供）

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