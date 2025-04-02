清明連假前期回溫好天氣 收假日北台灣變天轉雨

今維持偏北到東北風，西半部風力仍偏強，白天北部及東半部為陰時多雲，新竹以南至南投及台南高雄為多雲時晴天氣。（資料照）

2025/04/02 09:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（2日）持續受大陸冷氣團影響，北部及東北部清晨仍低溫發生，平地最低溫出現在新北石碇10.3度，其他地區約在11至16度之間，隨著華南雲系逐漸遠離，北部轉陰時多雲，新竹以南多雲時晴，山區及東半部則有零星短暫雨發生機會，預估清明連假屬於偏乾且穩定天氣，連假最後一天天氣才會出現變化。

天氣風險薛皓天在臉書表示，今維持偏北到東北風，西半部風力仍偏強，白天期間北部及東半部為陰時多雲，雲林、嘉義及屏東為多雲有零星降雨，中北部以南山區及東半部有零星短暫雨發生機會，新竹以南至南投及台南高雄為多雲時晴天氣。下半天至晚間水氣陸續減少，各地天氣為晴到多雲，僅花東仍維持多雲天氣。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，北部高溫約在17-18度，低溫約在12-13度；中部高溫約在18-21度，低溫約在12-14度；南部高溫約在22-25度，低溫約在13-17度；花東高溫約在20-22度，低溫約在15-17度。高溫微幅上升，不過各地夜晚至清晨仍有較低溫機會，尤其中部以南地區日夜溫差明顯，建議民眾出門以洋蔥式穿法做保暖。

明（3日）連假開始上午冷氣團開始減弱，環境仍受東北季風影響，屬於偏乾且穩定天氣，各地晴天氣溫回升明顯，週五（4日）逐漸轉高壓迴流偏東風環境，維持穩定且晴朗天氣，各地高溫進一步回升。

週六（5日）微弱鋒面通過且華南雲系東移，各地雲量增多，除了東半部為多雲有短暫雨天氣，其餘地區天氣為多雲時晴，晚間水氣增多，中北部、東半部及山區都有零星短暫雨機會，預估降雨不大，日累積雨量在大雨等級以下。

週日持續受華南雲系東移影響，維持偏東風環境，北部、東半部及山區為多雲時陰有零星短暫陣雨天氣，台中以南地區為多雲時晴天氣，本週後期天氣預報不確定性高，預報仍有變化機會，要持續追蹤最新的天氣預報資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法