畢業季將至 中醫集團8000元「早鳥獎勵金」搶職場新鮮人

馬光醫療網進駐徵才博覽會，吸引求職者諮詢。（記者葛祐豪翻攝）

2025/04/02 08:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕畢業季將至，各企業搶人才紛出奇招，連鎖中醫集團「馬光醫療網」釋出上百職缺，並推出專屬應屆畢業生的「早鳥入職獎勵計畫」，可享最高8000元的早鳥入職獎勵金。

延續年後轉職潮、瞄準新年度畢業求職季來臨，各大企業紛紛啟動新鮮人就業徵才活動。連鎖中醫集團「馬光醫療網」持續於台灣各地開設新院所，廣納優秀醫療服務人才，今年度員工總數有望破千。

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馬光瞄準雙北、南高屏、台東及彰化地區求職者，釋出破百職缺，吸引本科、非本科生洽詢；也特別推出專屬應屆畢業生的「早鳥入職獎勵計畫」，只要在7月31日前入職，就可享有最高8000元的早鳥入職獎勵金（須按照入職日計算及入職滿6個月）。

「馬光醫療網」強調，該公司台北地區應聘診助人員起薪月薪4萬元、護理人員月薪4.7萬元、CRM顧客服務專員月薪4.1萬元，藥師享有6.8萬元水準；中南部與東部的薪資也不落人後，診助人員月薪3.5~3.8萬、護理人員月薪4~4.3萬，近6年來，每年均進行基本薪資調升，應援同仁對抗萬物皆漲。

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