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    好美！台中太平4公園紅花風鈴木開花

    台中太平豐年公園種植的紅花風鈴木，近日開出美麗的花朵。（記者陳建志攝）

    台中太平豐年公園種植的紅花風鈴木，近日開出美麗的花朵。（記者陳建志攝）

    2025/04/02 07:32

    〔記者陳建志／台中報導〕春天百花開，台中市太平區豐年里大源公園、豐年公園及宜昌里宜富公園、八德公園內的紅花風鈴木近日都開花，除了樹上開出美麗豔紅的花朵，掉落地面上滿滿的花朵也彷彿是粉紅色地毯相當漂亮，加上公園設置的兒童遊具，不但是遛小孩的好地點，還吸引不少民眾來拍照，成為民眾賞花休憩的好地點。

    紅花風鈴木原產於墨西哥和南美洲，在落葉後開始開出美麗的花朵，粉紅色的花朵，讓整棵樹變身為粉紅色的花球，掉落的花朵鋪滿了地面和步道，讓公園地面彷彿鋪上一層粉紅色的地毯，相當吸引人。

    太平區豐年里在大源十八街兩旁，分別闢設了豐年公園和大源公園，公園裡除種了紅花風鈴木、櫻花等樹木，還有綠油油的草皮，以及溜滑梯、鳥巢鞦韆、翹翹板等兒童遊樂設施與健身運動器材，每天早晚都吸引附近民眾來這裡運動散步。

    另外，隔著廍子溪的對岸，在祥順路旁的宜富公園、八德公園，裡面同樣種植一整排的紅花風鈴木，近日4座公園內種植的紅花風鈴木都開出粉紅色的花朵，讓前來公園散步的民眾，邊運動還能邊賞花，都大讚實在美極了。

    太平宜富公園里種植的紅花風鈴木，近日開出美麗的花朵，吸引不少民眾來賞花拍照。（記者陳建志攝）

    太平宜富公園里種植的紅花風鈴木，近日開出美麗的花朵，吸引不少民眾來賞花拍照。（記者陳建志攝）

    台中太平宜富公園、八德公園裡的紅花風鈴木，近日開出美麗的花朵，灑落一地的花朵，彷彿鋪上一層粉紅色的地毯。（記者陳建志攝）

    台中太平宜富公園、八德公園裡的紅花風鈴木，近日開出美麗的花朵，灑落一地的花朵，彷彿鋪上一層粉紅色的地毯。（記者陳建志攝）

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